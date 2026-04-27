به گزارش خبرنگار مهر، سعید یوسف پور صبح دوشنبه در جریان بازدید از یک کارخانه در سمنان در جمع خبرنگاران، آگاهی رسانی‌های زیست محیطی را یکی از برنامه‌های کاری سازمان حفاظت محیط زیست دانست و تاکید کرد: ارتقای آگاهی‌های جمعی در خصوص محیط زیست اهمیت دارد.

وی افزود: آموزش‌های محیط زیستی فقط برای مردم نیست بلکه اتفاقاً مدیران دستگاه های اجرایی و سیاست‌گذاران و مسئولان دولتی در زمینه آموزش حتی اولویت بیشتری دارند زیرا قرار است برای آحاد مردم تصمیم بگیرند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه معتقد هستیم که مخرب ترین بخش برای محیط زیست بخش دولتی است، بیان کرد: پروژه‌هایی که دولت تعریف می‌کند و کارهایی که انجام می‌دهد بیشتر از هر بخشی بر محیط زیست فشار می آورد.

یوسف پور با بیان اینکه طبیعی است که آموزش مدیران دولتی و سیاست گذاران به مراتب از آموزش مردم مهمتر است، بیان کرد: درست است که آگاهی های عمومی در ارتباط با محیط زیست بسیار موثر و با اهمیت است اما مسئولان قرار است که برای جمع کثیری از مردم تصمیم بگیرند و لذا آموزش مدیران باید در حوزه محیط زیست جدی‌تر گرفته شود.

وی با بیان اینکه مدارس دیگر هدفگذاری ما برای آموزش‌های زیست محیطی است، افزود: طرح همیار محیط بان و طرح های آموزشی متعددی در مدارس استان سمنان در دست اجرا است و تلاش ما این است که بینش محیط زیستی در کشورمان ایجاد کنیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان ادامه داد: همه افراد که نمی‌توانند دانش محیط زیستی داشته باشند زیرا در زندگی روزمره با ان مواجهه علمی نداشته‌اند اما بینش زیست محیطی را می‌توان توسعه داد تا جایی که بدانیم هر کاری که ما صورت می‌دهیم، بر زمین، آب، خاک و هوای ما به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت چه آثاری خواهد داشت.

یوسف پور با بیان اینکه بینش محیط زیستی این است که بدانیم وقتی دانشی در خصوص حفظ زیست بوم نداریم، به کسانی که دارای دانش و تخصص این حوزه هستند رجوع کرده و نظراتشان را بپذیریم و اگر این کار را صورت می‌دادیم خیلی از این اتفاقاتی که در استان سمنان رخ داده، نمی‌داده است، گفت: چطور در مسائل شرعی ما بینش آن را داریم که باید به مرجعی مراجعه و کسب تکلیف کنیم چرا در حوزه محیط زیست اینطور نیست؟