جذب ۷۳۳ میلیارد تومان اعتبار خراسان جنوبی در ۴۰ روز گذشته 

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی شب گذشته در جلسه بررسی آخرین وضعیت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در دستگاه‌های با جذب کمتر از ۶۰ درصد استان اظهار داشت: مجموع اعتبار مصوب و ابلاغی استان در سال جاری، ۹,۷۱۱ میلیارد تومان بوده که از این میزان، ۶,۵۸۶ میلیارد تومان تخصیص یافته است.

وی افزود: تاکنون، مانده اعتبارات استان بالغ بر ۱,۱۰۰ میلیارد تومان است که بخشی از آن مربوط به دستگاه‌هایی با تخصیص‌های بالا و عملکرد کند در جذب منابع می‌باشد.

ذاکریان با اشاره به روند مثبت جذب اعتبارات در هفته گذشته، بیان کرد: از تاریخ ۸ مرداد تا امروز، معادل ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبار توسط دستگاه‌های اجرایی استان جذب شده است.

وی ادامه داد: در مجموع ۴۰ روز گذشته، ۷۳۳ میلیارد تومان اعتبار جذب شده که معادل ۱۱ درصد کل تخصیص دریافتی استان در این مدت محسوب می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به توزیع وضعیت مانده اعتبارات بین دستگاه‌های اجرایی، اظهار داشت: ۳۸ دستگاه اجرایی مانده‌ای کمتر از ۱۰ میلیارد تومان دارند، در حالی که ۴ دستگاه اجرایی دارای مانده‌ای بالاتر از ۱۰۰ میلیارد تومان هستند.

وی تصریح کرد: ۵۳ درصد از کل مانده جذب نشده مربوط به همین چهار دستگاه اجرایی است که نیازمند پیگیری جدی‌تر و تسریع در ارائه صورت‌وضعیت‌ها و پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها هستند.

ذاکریان در ادامه به عملکرد دستگاه‌ها در جذب منابع جدید نیز اشاره کرد و گفت: در یک ماه اخیر، ۱۶ دستگاه اجرایی مجموعاً ۱۲۵ میلیارد تومان اعتبار ابلاغی جدید دریافت کرده‌اند که از این میان، شرکت آب منطقه‌ای با ۳۲ میلیارد تومان، جمعیت هلال احمر با ۲۰ میلیارد تومان و جهاد کشاورزی با ۱۹ میلیارد تومان، ۵۷ درصد این اعتبار را به خود اختصاص داده‌اند.

وی از عملکرد مطلوب برخی دستگاه‌ها در جذب کامل اعتبارات خبر داد و گفت: ۸ دستگاه اجرایی جذب ۱۰۰ درصدی داشته‌اند که شامل اداره کل امور اقتصادی و دارایی، شرکت پست، کمیته امداد امام خمینی (ره)، دانشگاه علوم پزشکی قائن، شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، شرکت برق منطقه‌ای، مرکز خدمات حوزه‌های علمیه و شورای عالی حوزه‌های علمیه می‌باشند.

ذاکریان افزود: همچنین ۲۴ دستگاه اجرایی جذب بالای ۹۰ درصد، ۲۹ دستگاه جذب بالاتر از میانگین استانی یعنی ۸۳ درصد و ۳۰ دستگاه جذب پایین‌تر از این میانگین داشته‌اند.

وی ادامه داد: در حال حاضر، ۱۱ دستگاه اجرایی جذب کمتر از ۶۰ درصد دارند که پیگیری برای بهبود وضعیت این دستگاه‌ها در دستور کار است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در پایان تأکید کرد: با توجه به فرصت محدود باقی‌مانده در سال، ضروری است مدیران دستگاه‌های اجرایی با جدیت بیشتری نسبت به جذب اعتبارات و بهره‌برداری به‌موقع از منابع اقدام کنند.