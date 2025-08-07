  1. ورزش
روزنامه معتبر ایتالیایی همچنان دنبال جدایی مهدی طارمی از اینتر!

رسانه معتبر ورزشی ایتالیا همچنان از جدایی مهاجم تیم ملی فوتبال ایران از نراتزوری و شرایط جسمانی نامطلوب او خبر می دهد!

به گزارش خبرنگار مهر، «گاتزتا دلواسپورت» رسانه معتبر ورزش ایتالیا بار دیگر بخشی از روزنامه چاپ امروز خود را به مهدی طارمی و شایعه‌ای عجیب پیرامون مهاجم تیم ملی ایران اختصاص داد.

گاتزتا که در یک سال اخیر یکی از منتقدان سرسخت رسانه‌ای طارمی در ترکیب اینتر ایتالیا بوده است در اقدامی عجیب به بررسی وضعیت جسمانی مهاجم نراتزوری پرداخته است و مصدومیت‌های فصل گذشته او را دلیلی بر عدم انتقال به سایر باشگاه‌ها عنوان کرده است.

در مطلبی که این روزنامه منتشر کرده است خبر از نگرانی مسئولان باشگاه لیدزیونایتد انگلیس برای جذب طارمی مطرح شده است که به گفته «راجپال برار»، یکی از مسئولان باشگاه لیدز عنوان شده است: لیدز ممکن است نگاه دقیق‌تری به آسیب‌های عضله او بیندازد، یعنی اینکه آیا این یک آسیب تکراری است و آیا ممکن است نیاز به جراحی باشد یا خیر. اگر او نیاز به جراحی داشته باشد، می‌تواند مانع هرگونه انتقال احتمالی شود. در ۳۳ سالگی، سن هم به نفع او نیست و نباید به لیگی به شدت لیگ برتر برود.

گاتزتا در دو ماه اخیر مطالب مختلفی را برای نشان دادن عدم تمایل اینتر برای حفظ مهاجم تیم ملی ایران مطرح کرده است که در نوع خود عجیب به نظر می‌رسد.

