اینتر برای فروش مهدی طارمی به لیدز یونایتد شرط گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «SportMediaset»، مهدی طارمی پس از تجربه فصل اول نه چندان موفق در تیم فوتبال اینتر به یکی از سوژه‌های اصلی نقل و انتقالات تبدیل شده است.

این بازیکن ۳۳ ساله احتمالاً پس از تنها یک سال حضور در اینتر، تیم را ترک خواهد کرد و چندین باشگاه تلاش کرده‌اند او را جذب کنند. بوتافوگو و فلامینگو از برزیل نیز خواستار او بودند، اما اولویت طارمی ماندن در اروپا است.

علاوه بر این، باشگاه بزرگ ترکیه‌ای، بشیکتاش نیز به این مهاجم سابق پورتو علاقه‌مند است. اما در حال حاضر علاقه‌مندی باشگاه‌های انگلیسی جدی‌تر است و باشگاه‌های لیدز و فولام در صف متقاضیان حضور دارند که شانس انتقال طارمی به لیدز یونایتد بیشتر از فولام است.

«دنیل فارکه» سرمربی لیدز، طارمی را به عنوان هدف اصلی برای تقویت خط حمله تیمش در فصل جدید لیگ برتر انتخاب کرده است. انتظار می‌رود تصمیم نهایی به زودی گرفته شود، چرا که وضعیت انتقال این بازیکن همچنان در حال تغییر است. همچنین باشگاه اینتر برای انقال این بازیکن به لیدز یونایتد مبلغی بین ۸ تا ۱۰ میلیون یورو را درخواست کرده است.