کاهش ۱۰۰ درصدی تلفات تصادفات درون شهری در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد رضا خسروی صبح پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: آمار تصادفات فوتی در نیمه نخست مرداد نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش ۱۰۰ درصدی داشته است.

وی با بیان اینکه تصادفات جرحی هم ۱۷ درصد کاهش داشته است، گفت: تقدیر از ۲۰۰ راننده نمونه با اهدای گل و کلاه ایمنی، توقیف ۶۲۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت و متخلف و ثبت و رسیدگی به هزار و ۲۹۴ مورد تخلف از اقدامات پلیس بوده است.

سرهنگ خسروی از تشکیل پرونده برای ۵۶ راننده پرخطر با سوابق تخلف مکرر خبر داد و افزود: چهار راننده مزاحم که به صورت مکرر امنیت عمومی را مختل کرده بودند، با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

سرپرست پلیس راهور خراسان جنوبی همچنین از افزایش گشت زنی در محورهای معلم و غفاری به عنوان نقاط کانونی حوادث خبر داد و گفت: نظارت ویژه بر موتورسواران در این مناطق منجر به کاهش قابل توجه تخلفات شده است.