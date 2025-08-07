به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فتحی صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید اصحاب رسانه از مدرسه خیر ساز متوسطه دوم «ایراننژاد» در منطقه بلخاب، از طراحی و ساخت مدارس جدید با تأکید بر مقاومت سازهای در برابر پدیده فرونشست خبر داد.
وی با بیان اینکه استان اصفهان بهویژه در مناطق شمالی شهر با بحران فرونشست مواجه است، گفت: طراحیهای نوین معماری، بهرهگیری از مطالعات زمینشناسی دانشگاهی و اجرای فونداسیونهای عمیق، محور سیاستهای ساخت مدارس در این مناطق شدهاند.
مدرسه ایراننژاد؛ نماد مشارکت خیرین در ساخت فضاهای آموزشی استاندارد
فتحی با اشاره به ساخت مدرسه خیری ایراننژاد گفت: این فضای آموزشی که به همت حاج عبدالعلی ایراننژاد، خیر نیکاندیش، ساخته شده، یکی از شاخصترین مدارس استان اصفهان از نظر معماری، تجهیزات و کیفیت ساخت محسوب میشود.
وی افزود: این مدرسه در زمینی به مساحت ۲۵۰۰ مترمربع در سه طبقه احداث شده و شامل کارگاههای آموزشی، آزمایشگاه، نمازخانه و فضاهای تخصصی آموزشی است. طراحی معماری داخلی آن با رویکرد ایجاد محیطی شایسته و آبرومند برای دانشآموزان انجام شده است.
مدیرکل نوسازی مدارس خاطرنشان کرد: اگر این مدرسه را امروز بخواهیم با منابع دولتی احداث کنیم، هزینهای بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان خواهد داشت. خوشبختانه تمام مراحل ساخت این پروژه در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ انجام و در پایان سال ۱۴۰۲ افتتاح شد.
ساخت مدارس مقاوم در برابر فرونشست؛ از طراحی تا اجرا
فتحی با اشاره به مناطق درگیر فرونشست در استان گفت: نواحی ۴ و ۵ شهر اصفهان و مسیر بلخاب به خمینیشهر از مناطق بحرانی استان هستند که مدارس آنها در معرض آسیبهای ناشی از فرونشست قرار دارند.
وی اظهار کرد: در مجموع ۲۱ پروژه آموزشی در این مناطق درگیر با پدیده فرونشست بودهاند. برای مقابله با این وضعیت، با همکاری دانشگاه اصفهان و تیمهای فنی تخصصی، طرحهایی شامل تقویت فونداسیون، افزایش ارتفاع بناها و اصلاح ساختار معماری تدوین شدهاند.
مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان افزود: تاکنون ۱۵ پروژه مقاومسازی با اتکا به منابع دولتی، اعتبارات ملی و مشارکت خیرین اجرایی شده و ۶ پروژه دیگر در انتظار تأمین منابع مالی قرار دارند.
عدم تحقق اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومانی برای مقابله با فرونشست
فتحی با بیان اینکه قرار بود در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات بحران برای پروژههای مرتبط با فرونشست اختصاص یابد، گفت: متأسفانه این اعتبار هنوز تخصیص نیافته و همین مسئله موجب توقف ادامه پروژهها شده است.
وی تأکید کرد: اگر این اعتبار تأمین شود، امکان مقاومسازی ۲۰ پروژه دیگر در مناطق درگیر با فرونشست فراهم خواهد شد. در غیر این صورت، به دلیل هزینههای سنگین مقابله با فشار منفی ناشی از افت سطح آبهای زیرزمینی، امکان ادامه کار به شکل مؤثر وجود نخواهد داشت.
مدیرکل نوسازی استان افزود: فرونشست یک پدیده زمینشناسی است که تنها مدارس را تهدید نمیکند، بلکه منازل مردم و سایر بناهای شهری نیز از آن آسیب میبینند. بنابراین، مقابله با آن نیازمند اعتبارات ملی و همکاری فرابخشی است.
انرژی خورشیدی؛ راهکاری پرهزینه برای مدارس
فتحی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره استفاده از انرژی خورشیدی و برق اضطراری در مدارس گفت: مدارس برخلاف نهادهای اداری، تنها چهار تا پنج ساعت در روز استفاده میشوند و تجهیز آنها به سیستمهای برق اضطراری یا ژنراتور بهصرفه نیست.
وی افزود: با اینکه از امسال بحث استفاده از انرژی خورشیدی در دستور کار قرار گرفته، هنوز با توجه به هزینههای بالا و بازدهی پایین در ساعات محدود مدرسه، اجرای این طرح در مدارس عمومی مقرونبهصرفه ارزیابی نمیشود.
معماری و کیفیت ساخت؛ شاخصه مدارس جدید اصفهان
مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان با تأکید بر اهمیت معماری در طراحی مدارس جدید گفت: علاوه بر ایمنی سازهها، زیبایی و کاربردپذیری فضاهای آموزشی برای ما اهمیت زیادی دارد. مدرسه ایراننژاد نمونهای از این نگاه جدید است.
وی اظهار امیدواری کرد که با تداوم حمایتهای خیرین، تخصیص بهموقع اعتبارات بحران، و اجرای دقیق طرحهای مقاومسازی، بتوان مدارس استان اصفهان را در برابر بحرانهایی همچون فرونشست زمین، بهدرستی ایمن و پایدار کرد.
نظر شما