ایرج آزادی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به تمهیدات ویژه برای استقبال از زائران خارجی اربعین حسینی گفت: از سوم مردادماه تا امروز ۱۶ مردادماه سال جاری، ۶ هزار زائر خارجی از کشورهای مختلف از جمله جمهوری آذربایجان، گرجستان و ترکیه از این مرز وارد ایران شدهاند.
وی ادامه داد: هم اکنون پنج موکب شامل دو موکب ویژه اسکان و تغذیه، ۲ موکب میانوعده و یک موکب فرهنگی به نام شهید باکری درمرز بازرگان مستقر شده است.
آزادی با اشاره به آمادگی کامل پایانه برای خدماترسانی به زوار، افزود: پنج موکب در پایانه مستقر شده است که شامل دو موکب ویژه اسکان و تغذیه، ۲ موکب میانوعده و یک موکب فرهنگی به نام شهید باکری است.
وی از استقرار واحدهای امدادی و ارتباطی نیز خبر داد و گفت: هلالاحمر، پزشک و آمبولانس در محل حاضر هستند و همچنین با همکاری اپراتور ایرانسل، امکان دریافت سیمکارت برای زائران فراهم شده است.
مرز بازرگان به عنوان یکی از مبادی رسمی و فعال ورود زائران خارجی اربعین، در هفتههای آینده میزبان شمار بیشتری از زائران کشورهای منطقه خواهد بود.
