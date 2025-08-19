زلزله ۳ ریشتری امیریه شاهرود را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، زلزله‌ای به بزرگی سه ریشتر ساعت ۰۰:۵۸:۳۸ بامداد امیریه شاهرود را لرزاند. مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران کانون این زلزله را ۲۲ کیلومتری امیریه اعلام کرده است.

ابوطالب جلالی، معاون استاندار سمنان و فرماندار شاهرود در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است؛ گفت: تیم‌های ارزیاب در صورت بروز پس لرزه‌های بعدی، برای اعزام به منطقه در آماده باش هستند.

وی مختصات طول و عرض جغرافیایی زلزله را ۳۶.۶۷ شمالی و ۵۴.۸۲ شرقی بیان کرد و گفت: هنوز گزارشی از خسارات احتمالی وجود ندارد.

در یک ماه اخیر نزدیک به ۳۰ زلزله ریز و درشت در شاهرود رخ داده است.