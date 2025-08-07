به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت آموزشی وزارت بهداشت، نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی با حضور وزیر بهداشت و جمعی از مسئولان و رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی برگزار شد و طی آن، آئیننامههای مهم حوزه آموزش تخصصی پزشکی از جمله ارزشیابی، اعتباربخشی و پذیرش دستیاری مورد بازنگری و تصویب قرار گرفت.
شهریار نفیسی، مشاور دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی، از برگزاری نشست این شورا با حضور وزیر بهداشت، جمعی از معاونان وزیر، رؤسای دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی دارای دورههای دستیاری، نمایندگان وزیر و اعضای کمیسیونهای مرتبط خبر داد.
وی با بیان اینکه در این نشست موضوعات مهمی در حوزه آموزش تخصصی پزشکی بررسی و به تصویب رسید، گفت: آئیننامه ارزشیابی و اعتباربخشی دورههای تخصصی که با بازنگری و اصلاحات جدید ارائه شده بود، به تصویب اعضای شورا رسید. همچنین آئیننامه ۴۰ امتیازی بازنگریشده و موارد مربوط به آئیننامه پذیرش مستقیم دستیاری در رشتههای کم متقاضی نیز با تغییراتی مورد تأیید قرار گرفت.
نفیسی افزود: در این جلسه همچنین بازنگری تعدادی از برنامههای آموزشی بررسی و تصویب شد. این مصوبات نقش مهمی در ارتقای کیفیت آموزش تخصصی پزشکی و بهبود فرآیند تربیت دستیاران خواهند داشت.
