۲ تن آلایش غیرخوراکی و اجزای حرام دام در دماوند کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمدیان بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از کشف و پلمب یک واحد غیرمجاز تولیدکننده غذای حیوانات خانگی در این شهرستان خبر داد.

محمدیان اظهار داشت: در راستای انجام وظایف حاکمیتی و نظارتی این اداره، از یک واحد غیرمجاز که در زمینه تولید، نگهداری و عرضه غذای حیوانات خانگی فعالیت داشت، بازدید به عمل آمد که طی آن حدود ۹ هزار کیلوگرم مواد اولیه و محموله‌های تولیدی به دلیل تولید غیرمجاز و غیربهداشتی، تاریخ مصرف منقضی و عدم ارائه گواهی بهداشتی ضبط و واحد مذکور پلمب شد.

وی افزود: همچنین در این بازدید، دو تن آلایش غیرخوراکی و اجزای حرام دام کشف و ضبط شد. نگهداری، عرضه و فروش هرگونه اجزای غیرخوراکی و حرام ممنوع است و با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد.

رئیس اداره دامپزشکی دماوند ادامه داد: بر اساس ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی، تمامی افراد پیش از بهره‌برداری از واحدهای تولیدی مکلف به اخذ مجوزهای لازم هستند. فعالیت این واحد نیز طبق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی تهدید علیه بهداشت عمومی تلقی شده و پرونده فرد متخلف جهت رسیدگی به مراجع قضائی ارجاع شد.

محمدیان در پایان تأکید کرد: دامپزشکی با تمام توان وظایف حاکمیتی خود را دنبال کرده و با سودجویانی که سلامت عمومی جامعه را به خطر می‌اندازند، قانونی و قاطعانه برخورد خواهد کرد. وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی مرتبط با دامپزشکی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۱۲ اطلاع‌رسانی کنند.