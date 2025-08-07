به گزارش خبرنگار مهر، رضا میرکریمی کارگردان باسابقه و مطرح سینما چند سالی است که نگارش فیلمنامه «رئیسعلی دلواری» را بر عهده دارد و قرار بوده است که فیلمی سینمایی درباره رئیسعلی دلواری مبارز مشروطه‌خواه و رهبر قیام جنوب در تنگستان و بوشهر علیه نیروهای انگلستان در جنگ جهانی اول، بسازد اما میرکریمی در مذاکراتی که صداوسیما با او داشته، قرار است این پروژه را در قالب یک مینی سریال برای تلویزیون تولید کند.

این فیلم در این چند سال به مرحله تولید سینمایی نرسید و سال ۱۴۰۲ محمدصادق میرکریمی مجری طرح این پروژه اعلام کرد که «فیلمنامه فیلم سینمایی «رئیسعلی» حاصل دلمشغولی و علاقه شخصی آقای میرکریمی است که تحقیق و نگارش آن با هزینه شخصی ایشان، بیش از ۲ سال به طول انجامیده است و تا این لحظه از طرف هیچ کجا حمایتی از این پروژه صورت نپذیرفته و بدیهی است پروژه‌ای که هنوز سرمایه گذار ندارد وارد فاز اجرایی هم نشده است و خبر حضورش در جشنواره امسال یک شایعه نادرست است.»

در یکی دو سال اخیر هم خبر دیگری درباره این پروژه مطرح نبود و حالا مدتی است که شنیده می‌شود صداوسیما برای ساخت یک مینی سریال با رضا میرکریمی در حال رایزنی و مذاکره است تا موضوع «رئیسعلی دلواری» به یک مینی سریال تبدیل شود.

هنوز مشخص نیست که میرکریمی بنا دارد از این اثر یک سینمایی هم به جشنواره فجر برساند یا خیر ولی در حال حاضر طبق شنیده‌ها او پروژه سریالی این اثر را پیش می‌برد.

رضا میرکریمی نویسنده، کارگردان و تهیه کننده این مینی سریال است که فعلاً با نام «رئیسعلی دلواری» شناخته می‌شود.

این پروژه به دلیل ساختار تاریخ معاصر آن جزو سریال‌های الف سیما قرار می‌گیرد و اگر به زودی به سرانجام برسد از اتفاقات خوب تلویزیون خواهد شد.