مشارکت خیرین در تجهیز پایگاه ها عامل تقویت امدادرسانی در لنگرود است

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن ظهر پنجشنبه در دیداری صمیمانه با خیر نیک‌اندیش اهل رودسر و مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گیلان، بر ضرورت تقویت ظرفیت‌های امداد و نجات در شهرستان تأکید کرد و گفت: حضور خیرین عامل تقویت امدادرسانی در لنگرود است.

فرماندار لنگرود با اشاره به نیازهای اساسی حوزه سلامت و امدادرسانی در شهرستان، ضمن قدردانی از خدمات انسان‌دوستانه آقای رضازاده در مناطق مختلف استان، از وی دعوت کرد تا در پروژه‌های احداث و تجهیز پایگاه‌های امدادی و طرح‌های عام‌المنفعه در شهرستان مشارکت فعال داشته باشد.

گلشن افزود: حضور خیرین در عرصه‌های مختلف، به ویژه در بخش امدادرسانی و حمایت از آسیب‌دیدگان، نقش مؤثری در ارتقا تاب‌آوری اجتماعی دارد و ما با تمام توان از ظرفیت‌های ارزشمند ایشان استقبال می‌کنیم.

در این نشست خیر نیک اندیش ضمن استقبال از دعوت فرماندار لنگرود، آمادگی خود را برای بررسی و همراهی در طرح‌های پیشنهادی اعلام کرد.

در پایان جلسه، توافق شد همکاری‌های مشترک میان خیر نیک‌اندیش، جمعیت هلال‌احمر و فرمانداری لنگرود در قالب برنامه‌ای مشخص تدوین و به مرحله اجرا برسد.