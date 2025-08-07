رقابت علمی برای تصدی مدیریت مدارس کهگیلویه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آزمون انتخاب و انتصاب مدیران مدارس امروز با حضور ۱۸۲ داوطلب از شهرستان‌های کهگیلویه، چرام، لنده و مناطق دیشموک و چاروسا برگزار شد.

مدیر آموزش و پرورش کهگیلویه در حاشیه برگزاری آزمون انتخاب و انتصاب مدیران مدارس گفت: این آزمون در راستای اجرای سیاست‌های وزارت آموزش و پرورش در زمینه شایسته‌گزینی و ارتقا کیفیت مدیریت آموزشی، برگزار شد و هدف آن، شناسایی نیروهای توانمند، متعهد و باانگیزه برای تصدی مسئولیت خطیر مدیریت مدارس در سال تحصیلی جدید بود.

سید علی بینا پورجعفری اظهار کرد: فرآیند انتخاب مدیران مدارس بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت آموزش و پرورش شامل چند مرحله شامل ارزیابی کتبی، مصاحبه تخصصی و بررسی سوابق کاری و حرفه‌ای داوطلبان است.

وی افزود: این آزمون به عنوان مرحله نخست، میزان آگاهی و توانمندی علمی و مدیریتی داوطلبان را مورد سنجش قرار داد.

مدیر آموزش و پرورش تاکید داشت: برگزاری این آزمون، گامی مهم در جهت بهبود نظام مدیریتی مدارس و تحقق عدالت آموزشی در شهرستان‌ها و مناطق مختلف استان محسوب می‌شود.

وی در پایان گفت: نتایج این آزمون پس از بررسی و ارزیابی نهایی، در اختیار ستاد انتخاب و انتصاب مدیران قرار خواهد گرفت تا مراحل بعدی شامل جمع بندی مصاحبه و صدور احکام مدیریتی انجام شود.

پورجعفری بیان کرد: آزمون مصاحبه‌ای داوطلبان مدیریت مدارس کهگیلویه در روز چهارشنبه با حضور سه تیم تخصصی ۵ نفره از ساعت ۸ صبح الی ۱۷ برگزار شد.