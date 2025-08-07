بازگشایی کاخ نیاوران و صدور سند هشت بهشت اصفهان

خبرگزاری مهر_ گروه جامعه؛ در این هفته با بازگشایی تدریجی برخی از موزههای کشور خبر رسید که فعالیت موزهای مجموعه نیاوران پس از تعطیلی موقت از سر گرفته شد و از شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۴، موزههای کوشک احمدشاهی و خودروهای اختصاصی نیاوران بازگشایی میشوند.
بهدنبال اتخاذ تدابیر امنیتی موقت در پی تحولات اخیر منطقهای، مجموعه فرهنگیتاریخی نیاوران که برای مدتی محدود تعطیل شده بود، روند بازگشایی تدریجی خود را با محوریت صیانت از میراث فرهنگی و تأمین ایمنی بازدیدکنندگان آغاز کرد.
شهرود امیر انتخابی، مدیر مجموعه نیاوران با اعلام این خبر، تصریح کرد: در نخستین گام، از روز ۱۲ مردادماه، محوطه باغموزه نیاوران برای بازدید عموم گشوده شد و از روز شنبه ۱۸ مرداد، دو موزه کوشک احمدشاهی و خودروهای اختصاصی نیز به جمع فضاهای فعال این مجموعه پیوستهاند.
مستندسازی اموال منقول تاریخی در سامانه جام
سید کامل تقوینژاد، دبیر هیئت دولت در مکاتبهای رسمی با دستگاههای اجرایی کشور بر لزوم اجرای ماده ۳ آئیننامه اجرایی اموال فرهنگیتاریخی منقول تأکید کرد.
این تأکید در راستای صیانت از اموال فرهنگیتاریخی منقول کشور و با هدف استقرار نظام ثبت و مستندسازی ملی این آثار صورت گرفته است.
همچنین لیلا خسروی، مدیرکل موزههای کشور در این زمینه اظهار داشت: با وجود تصویب آئیننامه مربوطه در سال ۱۳۸۱، روند اجرای ماده ۳ که ناظر بر ثبت و بهروزرسانی اطلاعات اموال منقول در اختیار دستگاههای مختلف در سامانه جام است، از سوی برخی دستگاهها بهطور کامل انجام نشده بود. به همین دلیل با پیگیری وزارت میراث فرهنگی موضوع در دبیرخانه هیئت دولت مطرح و با حمایت دبیر محترم هیئت دولت، مکاتبهای رسمی با هدف تسریع در اجرای این تکلیف قانونی انجام شد.
کاهش سفرهای داخلی و افزایش سفرهای اربعین
تحلیل رفتار متقاضیان خرید بلیتهای سفر به نقاط مختلف کشور و سفرهای خارجی که توسط یکی از سایتهای فروش بلیت و خدمات گردشگری انجام شده نشان میدهد اگرچه سفرها در بسیاری از نقاط کشور پس از حمله رژیم صهیونیستی به ایران به شدت کاهش یافته است اما همچنان تقاضا برای سفر به مقاصد کشور عراق در چند روز باقی مانده تا اربعین به منظور انجام سفرهای زیارتی بالاست.
در واقع مسیرهای غیر زیارتی بیش از ۱۷ درصد از حجم جستوجوهای خود را از دست دادهاند، اما این عدد در مسیرهای منتهی به مقاصد زیارتی اربعین تنها حدود ۸ درصد بوده است.
کاتبان قرآن در خانه پدری جلال
کاتبان قرآن از سراسر کشور در خانه پدری جلالآلاحمد و منزل سید احمد طالقانی، یکی از روحانیان متنفذ گردهم آمدند.
خانه پدری جلال آلاحمد در محله سنگلج میزبان رویداد فرهنگیهنری «احیا، روایت، هویت» بود که به همت نگارخانه ترانهباران و دارالکتاب قرآن برگزار شد.
در این رویداد که با همراهی جمعی از کنشگران فرهیخته فرهنگی، هنری و شهری همراه بود، بیش از ۷۰ کاتب قرآن از سراسر کشور در کنار اساتید خود از جمله احمد عبدالرضایی، علی رضائیان، محمدعلی قربانی، عبدالله عبداللهزاده، محمد پورقلیزاده، زهرا میبدی، لیلا وزیری و … به اجرای زنده و آئینی خوشنویسی و خطوط نسخ و ثلث نشستند.
سیده محبوبه کاظمی دولابی، توسعه گر فرهنگی و احیاگر خانه پدری جلال آل احمد در خصوص رویداد «احیا، روایت، هویت» گفت: این رویداد همزمان با رسیدن به مراحل پایانی مرمت و آغاز احیا و بهرهبرداری از این بنای تاریخی برگزار شد و به نوعی پیشافتتاح برای آغاز فعالیتهای فرهنگی، هنری در خانه پدری جلال آل احمد است.
صدور سند مالکیت کاخ هشتبهشت اصفهان
این هفته مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان از صدور سند مالکیت کاخ هشتبهشت اصفهان به نام این اداره خبرداد.
امیر کرم زاده اظهار کرد: با تلاش مشترک اداره کل میراث فرهنگی و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان، سند کاخ هشت بهشت که از آثار مهم دوره صفوی است به میزان پنج هزار متر مربع به نام اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شد.
نظر شما