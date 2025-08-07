بازگشایی کاخ نیاوران و صدور سند هشت بهشت اصفهان

خبرگزاری مهر_ گروه جامعه ؛ در این هفته با بازگشایی تدریجی برخی از موزه‌های کشور خبر رسید که فعالیت موزه‌ای مجموعه نیاوران پس از تعطیلی موقت از سر گرفته شد و از شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۴، موزه‌های کوشک احمدشاهی و خودروهای اختصاصی نیاوران بازگشایی می‌شوند.

به‌دنبال اتخاذ تدابیر امنیتی موقت در پی تحولات اخیر منطقه‌ای، مجموعه فرهنگی‌تاریخی نیاوران که برای مدتی محدود تعطیل شده بود، روند بازگشایی تدریجی خود را با محوریت صیانت از میراث فرهنگی و تأمین ایمنی بازدیدکنندگان آغاز کرد.

مستندسازی اموال منقول تاریخی در سامانه جام‌

سید کامل تقوی‌نژاد، دبیر هیئت دولت در مکاتبه‌ای رسمی با دستگاه‌های اجرایی کشور بر لزوم اجرای ماده ۳ آئین‌نامه اجرایی اموال فرهنگی‌تاریخی منقول تأکید کرد.

این تأکید در راستای صیانت از اموال فرهنگی‌تاریخی منقول کشور و با هدف استقرار نظام ثبت و مستندسازی ملی این آثار صورت گرفته است.

همچنین لیلا خسروی، مدیرکل موزه‌های کشور در این زمینه اظهار داشت: با وجود تصویب آئین‌نامه مربوطه در سال ۱۳۸۱، روند اجرای ماده ۳ که ناظر بر ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات اموال منقول در اختیار دستگاه‌های مختلف در سامانه جام است، از سوی برخی دستگاه‌ها به‌طور کامل انجام نشده بود. به همین دلیل با پیگیری وزارت میراث فرهنگی موضوع در دبیرخانه هیئت دولت مطرح و با حمایت دبیر محترم هیئت دولت، مکاتبه‌ای رسمی با هدف تسریع در اجرای این تکلیف قانونی انجام شد.

شهرود امیر انتخابی، مدیر مجموعه نیاوران با اعلام این خبر، تصریح کرد: در نخستین گام، از روز ۱۲ مردادماه، محوطه باغ‌موزه نیاوران برای بازدید عموم گشوده شد و از روز شنبه ۱۸ مرداد، دو موزه کوشک احمدشاهی و خودروهای اختصاصی نیز به جمع فضاهای فعال این مجموعه پیوسته‌اند.