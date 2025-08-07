به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، عبدالملک الحوثی رهبر جنبش انصارالله یمن در سخنان امروز خود تاکید کرد: دردها و رنجهای مردم فلسطین برای پنجمین ماه پیاپی در اثر ممانعت از ورود کمکهای انسانی به نوار غزه تشدید شده است. محاصره نوار غزه با تبانی برخی کشورهای عربی و غربی صورت میگیرد و این کشورها در ایجاد فاجعه قحطی بی سابقه در جهان دست دارند.
وی اضافه کرد: هر ساعتی که میگذرد تعداد شهدای قحطی در غزه و در رأس آنها کودکان و نوزادان افزایش پیدا میکند. بیش از ۲۲ هزار کامیون حامل کمکهای انسانی نزد گذرگاههای نوار غزه توقف کردهاند. این در حالی است که دشمن صهیونیستی مانع ورود آنها میشود. رئیس جمهور جنایتکار آمریکا که از جنایات رژیم صهیونیستی حمایت میکند اوضاع غزه را تأسف بار و فاجعهآمیز توصیف کرده است. این اوضاع برای جهانیان و در رأس آنها کشورهای عربی و اسلامی مایه ننگ است. علاوه بر قحطی در نوار غزه آب آشامیدنی نیز پیدا نمیشود. کشتار زنان و کودکان و آوارگان فلسطینی در نوار غزه که برای به دست آوردن غذا تلاش میکنند با بمبهای آمریکایی صورت میگیرد.
عبدالملک الحوثی اشاره کرد: میانگین شهدا و زخمیها در کمینهای مرگ آمریکا و رژیم صهیونیستی (مراکز توزیع به اصطلاح کمکهای انسانی در غزه) بسیار بالا است. آمریکاییهای مسلح در این جنایات دست دارند و برخی از افسران آمریکایی به این موضوع اعتراف کردهاند. در خصوص مسجد الاقصی نیز باید بگویم که دشمن صهیونیستی در اقدامی بسیار خطرناک به دنبال تحمیل کردن تقسیم بندیهای زمانی و مکانی جدید در این مکان مقدس است.
وی بیان کرد: اگر دشمن صهیونیستی اقدام به اشغال کامل نوار غزه کند این مسأله هزینهها و خسارتهای هنگفتی برای تل آویو به دنبال خواهد داشت. رژیم صهیونیستی هرگز پیروز این میدان نخواهد بود. اسرای صهیونیست نزد رزمندگان فلسطینی نیز مانند دیگر ساکنان نوار غزه در گرسنگی به سر میبرند.
رهبر انصارالله اضافه کرد: در حالی که وحشی گری رژیم صهیونیستی افزایش پیدا میکند ایدههای عجیب و غریبی مانند خلع سلاح ملتها مطرح میشود. نبوغ کشورهای عربی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی تا اینجا رسیده که راه حل را در خلع سلاح حماس، گروههای فلسطینی و حزب الله میبینند. ساده لوحی است اگر به مظلومی که سرزمینش اشغال شده گفته شود حتی سادهترین سلاحش را هم زمین بگذارد. تمام جهانیان میدانند که قدرت نظامی از اصول ضروری برای رویارویی با دشمنان و دفع خطر آنها است. تنها عامل بازدارنده در برابر اشغال مجدد لبنان توسط رژیم صهیونیستی، مقاومت و سلاح آن است. طرح موضوع خلع سلاح یک خواسته آمریکایی صهیونیستی است و برخی از اعراب به دنبال تحقق آن هستند.
عبدالملک الحوثی تصریح کرد: از نظر آمریکا سرزمین مخصوص صهیونیستها فقط فلسطین نیست بلکه تمام منطقه را شامل میشود. آنها حمایت از رژیم صهیونیستی را افتخاری برای خود میدانند و از جنایات و ظلم دفاع میکنند. آمریکا و اسرائیل عاملان نسل کشی به عنوان یک دیدگاه و روش هستند و خطری برای تمام جوامع بشری به شمار می آیند.
