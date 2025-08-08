پیام استاندار خراسان رضوی به مناسبت روز خبرنگار

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل پیام غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی به شرح زیر است:
به نام خداوند جان و خرد
گسترش وسایل ارتباط جمعی و امکان رسیدنِ اخبار در کوتاهترین زمانِ ممکن، از واقعه تا مخاطبان، موجب دگرگونی بسیاری از مفاهیم بنیادین شده است. اگر روزگاری یکی از کارویژههای اصلی خبرنگار، صرفاً رساندن خبر رویدادها بود، امروز این مسئولیت بر دوش تکنولوژیهای ارتباطی نهاده شده، اما باری سنگینتر بر عهده خبرنگاران آمده است.
خبرنگاران امروز، نه صرفاً ناقلان خام خبر، بلکه راویان معنا و مفسران حقیقتاند. آنان با روایت خویش از واقعه، در ساختن معنای آن سهیماند و نه همچون آینهای بیجان، بلکه بخشی جداییناپذیر از خودِ رویدادند.
مخاطبان نیز دیگر تنها گیرنده خبر نیستند؛ بلکه مخاطب «روایت» خبرنگارند. از همینرو، خبرنگاران در جایگاهی حساس و تاریخی قرار گرفتهاند: تغییر جهان از راه تفسیر جهان.
در عصر پرآشوب روایتها و بازنماییها، گرامیداشت روز خبرنگار، بزرگداشت کنشی سرنوشتساز در زندگی جمعی ماست. وسعت میدان خبرنگاران، تعیینکنندهٔ افق اندیشه و بلندای پرواز جامعه خواهد بود. بادا که این افق گستردهتر و این آسمان، بلندتر گردد.
اینجانب، ضمن گرامیداشت «روز خبرنگار»، این مناسبت را به تمامی خبرنگارانی که چشم بینای روزگار و راویان صادق حقیقتاند شادباش میگویم و یاد آنانی را که آزادمنشانه، جان و تن خویش را در راه این رسالت شریف فدا کردهاند، گرامی میدارم.
جانشان روشنابخش جهانمان باد.
