کشف و بازگرداندن کیف حاوی پول و طلا در مرز باشماق

به گزارش خبرنگار مهر، کارمند امانتدار شهرداری مریوان با یافتن ساکی حاوی طلا و وجه نقد به ارزش بیش از یک میلیارد تومان در مرز باشماق، آن را بی‌درنگ به صاحب زائرش بازگرداند؛ اقدامی که با قدردانی استاندار کردستان همراه شد.

«نظیر رضایی» از کارکنان شهرداری مریوان، در روزهای نخست ایام اربعین حسینی و در جریان خدمت‌رسانی به زائران در مرز باشماق، ساکی حاوی طلا و پول نقد به ارزش بیش از یک میلیارد تومان را پیدا کرد و پس از اطلاع‌رسانی به مواکب، آن را به صاحبش تحویل داد.

این ساک متعلق به یکی از زائران اربعین بود که پس از بازگشت از سفر زیارتی و عبور از مرز باشماق، ساک خود را گم کرده بود.

زائر مذکور با مراجعه به مواکب مستقر در مرز، از جمله موکب گمشده‌ها، ساک خود را که توسط این کارمند امانتدار شهرداری نگهداری شده بود، دریافت کرد.

رضایی در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: به محض پیدا کردن ساک، موضوع را به موکب‌های فعال در مرز اطلاع دادم و پس از چند ساعت با حضور زائر، ساک بدون هیچ کم و کاستی تحویل وی شد.

این اقدام شایسته با استقبال و تشویق استاندار کردستان روبرو شد و از سوی مسئولان استانی به عنوان نمونه‌ای از امانتداری و صداقت در خدمت‌رسانی به زائران مورد تحسین قرار گرفت.