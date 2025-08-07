دلیریان دبیر انجمن کوراش شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی انجمن کوراش، مصطفی دلیریان که سابقهای درخشان در میادین بینالمللی بهویژه مسابقات جهانی و آسیایی کوراش دارد، با دو عنوان «بهترین کوراشکار جهان» در سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۶، یکی از برجستهترین چهرههای ورزشهای رزمی کشور به شمار میرود.
وی همچنین مسئولیتهای مختلفی در ساختارهای ملی و بینالمللی کوراش، از جمله ریاست کمیته ورزشکاران اتحادیه کوراش آسیا و اقیانوسیه را برعهده داشته است. با انتصاب دلیریان به این سمت، انتظار میرود انجمن مستقل کوراش کشور، گامهای مؤثری در جهت توسعه، گسترش و نهادینهسازی اصول حرفهای این رشته اصیل آسیایی بردارد و حضوری مؤثر تر از گذشته در سطح ملی و بینالمللی داشته باشد.
در بخشی از حکم صادر شده آمده است: «با عنایت به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی در عرصههای ملی و بینالمللی، به موجب این حکم به سمت دبیرکل انجمن مستقل کوراش جمهوری اسلامی ایران منصوب میشوید. امید است با اتکا به خداوند متعال و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، در راه ارتقا جایگاه این رشته در سطح کشور و تعامل سازنده با نهادهای بینالمللی، موفق و مؤید باشید.»
نظر شما