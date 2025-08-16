استقرار انجمن کوراش در خراسان شمالی یک فرصت تاریخی است

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری شنبه شب در مراسم تقدیر از قهرمانان کوراش خراسان شمالی که در کمپ تیم‌های ملی کوراش در بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: برای ورزشکاران جوان این سرزمین، هیچ منتی بر دوش مسئولان نیست و هرچه افتخار و مدال به دست آمده، نتیجه تلاش، شایستگی و همت خود ورزشکاران است.

استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: «اگر روزی سالن ۶ هزار نفری چندمنظوره را تکمیل و تقدیم ورزشکاران کردیم، آن زمان جای تشکر دارد، نه امروز و امروز ما باید از شما ورزشکاران به خاطر افتخارآفرینی‌ها و برافراشتن پرچم کشورمان در میادین بین‌المللی قدردانی کنیم.

نوری با اشاره به جایگاه ویژه خراسان شمالی در رشته کوراش و موفقیت‌های درخشان ورزشکاران استان، ادامه داد: استقرار انجمن کوراش کشور در این استان یک فرصت تاریخی است و ما باید این مسیر افتخار را با حمایت همه‌جانبه ادامه دهیم.

وی خطاب به ورزشکاران گفت: مسیر ورزش، مسیری سالم، ارزشمند و سرشار از جوانمردی است. شما نشان داده‌اید که مستعد، با انگیزه و توانمند هستید و ما وظیفه داریم بهترین امکانات را برایتان فراهم کنیم.

استاندار خراسان شمالی در پایان با قدردانی از خانواده‌های ورزشکاران اظهار کرد: مادران و پدرانی که فرزندانشان را در این مسیر همراهی می‌کنند، نقش بزرگی در موفقیت آنان دارند، امیدواریم روزهای روشن و افتخارآفرین پیش روی جوانان این سرزمین باشد و ما هم بتوانیم خادم شایسته‌ای برای شما باشیم.