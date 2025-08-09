کوراش ایران باید در دنیا حرف اول را بزند؛ برنامه جامع برای کشف استعداد

مصطفی دلیریان که بهتازگی به سمت دبیرکل کوراش کشور منصوب شده است، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کوراش یک ورزش اصیل، ریشهدار و پرهیجان است که میتواند هم به رشد قهرمانان و هم به گسترش نشاط اجتماعی کمک کند. وظیفه من این است که این ظرفیت را بهطور کامل بالفعل کنم.
وی افزود: در گام اول، توسعه کوراش در همه استانها را در دستور کار داریم. میخواهیم با همکاری هیئتهای استانی، اردوها و مسابقات منظم در سطح کشور برگزار کنیم تا حتی در شهرهای کوچک هم علاقهمندان بتوانند به این رشته دسترسی داشته باشند.
دلیریان با تأکید بر اهمیت ردههای پایه گفت: هر کشوری که به موفقیتهای پایدار میرسد، از نوجوانان و جوانان شروع کرده است. ما هم برنامه شناسایی و پرورش استعدادهای جدید را با کمک مربیان کاربلد و کمپهای آموزشی دنبال خواهیم کرد. هدف این است که نسل تازهای از قهرمانان کوراش ایران را معرفی کنیم.
تقویت لیگ و ارتقای سطح فنی ملیپوشان
دبیر کوراش کشور ادامه داد: لیگ کوراش باید بهگونهای برگزار شود که هم برای تماشاگران جذاب باشد و هم ملیپوشان ما را در سطح آمادگی بالا نگه دارد. در کنار لیگ، برنامههای ارتقای سطح فنی مربیان و داوران نیز با برگزاری کلاسهای تخصصی و دعوت از اساتید بینالمللی اجرا خواهد شد.
وی با اشاره به جایگاه کوراش ایران در قاره آسیا تصریح کرد: ما در سالهای اخیر نشان دادهایم که توانایی رقابت با برترینهای جهان را داریم. هدف من این است که با آمادهسازی تیم ملی در اردوهای هدفمند، جایگاه اول آسیا و حضور پررنگ در میادین جهانی را تثبیت کنیم.
نقش رسانهها در ترویج کوراش
دلیریان در پایان خاطرنشان کرد: هیچ توسعهای بدون همراهی رسانهها ممکن نیست. خبرنگاران ورزشی چشم و گوش مردم هستند. ما باید با اطلاعرسانی درست و معرفی قهرمانان کوراش، نسل جوان را به این رشته اصیل علاقهمند کنیم. این کار تنها با تعامل مثبت میان فدراسیون، هیئتهای استانی و رسانهها امکانپذیر است.
