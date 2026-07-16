امین کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات مراقبت فعال و بیمارییابی با حضور کارشناسان بخش دولتی و خصوصی دامپزشکی در سایت پرورش میگوی شیف به صورت همزمان انجام شد.
سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان بوشهر افزود: در جریان این عملیات، ۹۰ مزرعه فعال مورد بازدید و پایش بهداشتی قرار گرفت و از یک مزرعه نیز نمونهبرداری جهت انجام آزمایشهای تخصصی به منظور بررسی وضعیت بیماریهای مهم میگو انجام شد.
وی با اشاره به اهمیت اجرای برنامههای مراقبتی افزود: پایش مستمر مزارع پرورش میگو، شناسایی سریع عوامل بیماریزا و انجام اقدامات کنترلی بهموقع، نقش بسیار مهمی در پیشگیری از بروز و گسترش بیماریها و کاهش خسارات اقتصادی این صنعت دارد.
سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان بوشهر تصریح کرد: در قالب برنامه ملی مراقبت بیماریهای میگو، مراقبت غیرفعال از طریق دریافت و بررسی گزارشهای بیماری و تلفات غیرعادی از سوی بهرهبرداران و مسئولان فنی بهداشتی انجام میشود و در کنار آن، مراقبت فعال نیز به صورت هفتگی و تا پایان فصل پرورش با بازدیدهای میدانی، پایش مزارع و انجام نمونهبرداریهای هدفمند توسط کارشناسان دامپزشکی در حال اجرا است.
وی خاطرنشان کرد: از مهمترین بیماریهایی که در این برنامه مورد پایش قرار میگیرند، بیماری هایی مانند نکروز حاد هپاتوپانکراس (AHPND) و بیماری لکه سفید (WSSV) هستند که از مهمترین بیماریهای تهدیدکننده صنعت پرورش میگو به شمار میروند، تشخیص بهموقع این بیماریها و اجرای سریع اقدامات بهداشتی، قرنطینهای و مدیریتی، نقش مؤثری در حفظ سلامت مزارع، افزایش تولید و پایداری صنعت پرورش میگو دارد.
وی در پایان از بهرهبرداران خواست ضمن رعایت کامل اصول امنیت زیستی، هرگونه تلفات غیرعادی یا علائم مشکوک به بیماری را در کوتاهترین زمان ممکن به اداره دامپزشکی شهرستان یا مسئول فنی بهداشتی مزرعه گزارش کنند تا اقدامات لازم در اسرع وقت انجام شود
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