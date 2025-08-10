آمادگی کامل ناوگان حمل و نقل مرزی خسروی برای بازگشت زائران اربعین

رضا دوستی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به آغاز موج اول بازگشت زائران اربعین حسینی به خاک کشور از طریق مرز خسروی، ناوگان قرارگاه حمل و نقل مرزی خسروی بهصورت همزمان در دو جبهه شامل خروج و ورود زائران فعالیت داشته و خدماترسانی مستمر انجام میدهد.
وی با اشاره به استقرار گسترده ناوگان در این مرز افزود: در حال حاضر ۳۶۶ دستگاه شامل ۸۵ دستگاه اتوبوس از کرمانشاه، ۷۸ دستگاه اتوبوس از کرج، ۱۷ دستگاه اتوبوس از همدان، ۲۶ دستگاه اتوبوس از تهران، ۵۰ دستگاه ون ویآیپی فرودگاه تهران، ۸۵ دستگاه تاکسی شهرهای قصرشیرین و سرپلذهاب و ۲۵ دستگاه مینیبوس، تحت مدیریت قرارگاه حمل و نقل مرزی خسروی در حال خدماترسانی به زائران اربعین هستند.
دوستی ادامه داد: امکانات خودرویی در مرز خسروی به نحوی پیشبینی شده که هیچگونه نگرانی در خصوص جابهجایی زائران وجود ندارد.
مسئول قرارگاه حمل و نقل مرزی خسروی یادآور شد: وظیفه اصلی این ناوگان، جابهجایی زائران از درب پایانه مرزی به سمت پارکینگهای جاده برکت و کمربندی قصرشیرین است، اما برای تعدادی از اتوبوسها نیز پلاک و مجوز بینشهری اخذ شده تا در صورت اعلام نیاز اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه، امکان جابهجایی زائران به دیگر استانها فراهم باشد.
وی با اشاره به حجم بالای خدمات ارائه شده از آغاز عملیات اربعین، گفت: از ابتدای این عملیات تا روز گذشته (شنبه ۱۸ مردادماه) ۲ هزار و ۶۰۰ سرویس جهت جابهجایی زائران انجام شده است.
دوستی همچنین خاطرنشان کرد: ناوگان اتوبوس و ون شهرهای همدان، کرج و تهران که اکنون در مرز خسروی مستقر و مشغول خدماترسانی هستند، در مسیر بازگشت به شهرهای خود نیز آمادگی کامل برای جابهجایی زائران به این شهرها را دارند.
نظر شما