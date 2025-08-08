به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی تقیزاده صبح جمعه در مرز مهران با اشاره به فعالیتهای قرآنی در ایام اربعین، اظهار داشت: امسال به لطف خداوند متعال، برنامههای قرآنی با قدرت و جدیت بیشتری نسبت به سالهای گذشته در حال اجراست و شاهد شکلگیری موجی از انتقال پیامهای ناب قرآنی به زائران هستیم.
وی با اشاره به فعالیت موکبهای قرآنی در مرز مهران، تصریح کرد: در مرز مهران، محل عبور زائران اباعبدالله الحسین (ع) به سوی عراق، موکب «زندگی با آیه ها» با همت خادمان قرآنی استان ایلام و شهرستان مهران و با مشارکت مرکز رسانهای سپهر راهاندازی شده که با استقبال خوب زائران مواجه شده است.
رئیس دارالقرآن افزود: مردم با اشتیاق، به آیات قرآن کریم که پاسخگوی نیازهای امروز جامعه است، روی میآورند.
وی گفت: ما شاهد هستیم که آیات قرآن کریم، به ویژه در زمینه مقابله با ظلم، که مصداق امروز آن، مقابله با رژیم صهیونیستی است، موجب اتحاد و انسجام ملت ایران شده است.
حجتالاسلام تقیزاده تأکید کرد: این پیام قرآنی نهتنها در سطح ملی، بلکه در سطح منطقهای و جهانی قابلیت گسترش دارد. آیه شریفه 'لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِینَ آمَنُوا الْیَهُودَ وَالَّذِینَ أَشْرَکُوا' (مائده :۸۲) میتواند به عنوان محوری برای اتحاد آزادیخواهان جهان در برابر رژیم صهیونیستی باشد.
وی در پایان از تمامی خادمان قرآنی و عوامل اجرایی موکبهای اربعین تقدیر کرد و گفت: این حرکت عظیم قرآنی، نشاندهنده عشق و ارادت ملت ایران به قرآن و اهلبیت (ع) است و باید از این فرصت برای ترویج هرچه بیشتر معارف قرآن کریم استفاده کنیم.
نظر شما