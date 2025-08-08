  1. استانها
  2. ایلام
۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۴۳

اجرای گسترده برنامه‌های قرآنی در ایام اربعین حسینی

اجرای گسترده برنامه‌های قرآنی در ایام اربعین حسینی

ایلام - رئیس دارالقرآن سازمان تبلیغات اسلامی از اجرای گسترده برنامه‌های قرآنی در ایام اربعین حسینی خبر داد و گفت: امسال شاهد فعالیت چشمگیری در پویش زندگی با آیه‌ها هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی تقی‌زاده صبح جمعه در مرز مهران با اشاره به فعالیت‌های قرآنی در ایام اربعین، اظهار داشت: امسال به لطف خداوند متعال، برنامه‌های قرآنی با قدرت و جدیت بیشتری نسبت به سال‌های گذشته در حال اجراست و شاهد شکل‌گیری موجی از انتقال پیام‌های ناب قرآنی به زائران هستیم.

وی با اشاره به فعالیت موکب‌های قرآنی در مرز مهران، تصریح کرد: در مرز مهران، محل عبور زائران اباعبدالله الحسین (ع) به سوی عراق، موکب «زندگی با آیه ها» با همت خادمان قرآنی استان ایلام و شهرستان مهران و با مشارکت مرکز رسانه‌ای سپهر راه‌اندازی شده که با استقبال خوب زائران مواجه شده است.

رئیس دارالقرآن افزود: مردم با اشتیاق، به آیات قرآن کریم که پاسخگوی نیازهای امروز جامعه است، روی می‌آورند.

وی گفت: ما شاهد هستیم که آیات قرآن کریم، به ویژه در زمینه مقابله با ظلم، که مصداق امروز آن، مقابله با رژیم صهیونیستی است، موجب اتحاد و انسجام ملت ایران شده است.

حجت‌الاسلام تقی‌زاده تأکید کرد: این پیام قرآنی نه‌تنها در سطح ملی، بلکه در سطح منطقه‌ای و جهانی قابلیت گسترش دارد. آیه شریفه 'لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِینَ آمَنُوا الْیَهُودَ وَالَّذِینَ أَشْرَکُوا' (مائده :۸۲) می‌تواند به عنوان محوری برای اتحاد آزادی‌خواهان جهان در برابر رژیم صهیونیستی باشد.

وی در پایان از تمامی خادمان قرآنی و عوامل اجرایی موکب‌های اربعین تقدیر کرد و گفت: این حرکت عظیم قرآنی، نشان‌دهنده عشق و ارادت ملت ایران به قرآن و اهل‌بیت (ع) است و باید از این فرصت برای ترویج هرچه بیشتر معارف قرآن کریم استفاده کنیم.

کد خبر 6554261

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها