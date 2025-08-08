وزیر نیرو: وضعیت آب تهران مطلوب نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علی آبادی وزیر نیرو با اشاره به همزمانی ناترازی آب و برق گفت: ناترازیها در سراسر کشور مشهود است، اما در برخی استانها شدت بیشتری دارد مانند استان تهران که ۵ سال خشکسالی را تجربه کرده است و اکنون از نظر شرایط آبی مطلوب نیست.
وزیر نیرو به همه شهروندان توصیه کرد که الگوی مصرف آب یعنی مصرف ۱۳۰ لیتر برای هر نفر در روز را رعایت کنند تا دچار مشکلات بزرگتر نشویم.
علی آبادی در مصاحبه با سیما گفت: همچنین با شهرداریها توافق شد مصرف آب برای آبیاری و مصارف شهری کاهش دهند و از مردم نیز درخواست میکنم از گیاهان کم آب بر استفاده کنند.
