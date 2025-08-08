  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۱۸

وزیر نیرو: وضعیت آب تهران مطلوب نیست

وزیر نیرو: وضعیت آب تهران مطلوب نیست

وزیر نیرو با بیان اینکه وضعیت آب تهران مطلوب نیست، گفت: با شهرداری‌ها توافق شد مصرف آب برای آبیاری و مصارف شهری را کاهش دهند و از مردم نیز درخواست می‌کنم از گیاهان کم آب بر استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علی آبادی وزیر نیرو با اشاره به همزمانی ناترازی آب و برق گفت: ناترازی‌ها در سراسر کشور مشهود است، اما در برخی استان‌ها شدت بیشتری دارد مانند استان تهران که ۵ سال خشکسالی را تجربه کرده است و اکنون از نظر شرایط آبی مطلوب نیست.

وزیر نیرو به همه شهروندان توصیه کرد که الگوی مصرف آب یعنی مصرف ۱۳۰ لیتر برای هر نفر در روز را رعایت کنند تا دچار مشکلات بزرگ‌تر نشویم.

علی آبادی در مصاحبه با سیما گفت: همچنین با شهرداری‌ها توافق شد مصرف آب برای آبیاری و مصارف شهری کاهش دهند و از مردم نیز درخواست می‌کنم از گیاهان کم آب بر استفاده کنند.

کد خبر 6554276
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها