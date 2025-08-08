والیبالیست بجنوردی به اردوی تیم ملی نوجوانان دختر دعوت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی انتخابی تیم ملی با حضور ۲۰ بازیکن از تیمهای حاضر در لیگ برتر آغاز شده و هدف آن شناسایی، ارزیابی و آمادهسازی تیم ملی برای حضور شایسته در رقابتهای آسیایی است.
چهارمین دوره المپیک نوجوانان آسیا از ۳۰ مهر تا ۹ آبان ۱۴۰۴ به میزبانی کشور بحرین برگزار خواهد شد و تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال دختران ایران یکی از تیمهای شرکتکننده در این رقابتها خواهد بود.
النا همایونیراد از تیم پیکان تهران، تنها نماینده خراسان شمالی در این اردو است و حضور او افتخاری بزرگ برای ورزش والیبال استان محسوب میشود.
