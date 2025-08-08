  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۲۷

والیبالیست بجنوردی به اردوی تیم ملی نوجوانان دختر دعوت شد

والیبالیست بجنوردی به اردوی تیم ملی نوجوانان دختر دعوت شد

بجنورد- والیبالیست جوان و مستعد بجنوردی به نخستین اردوی انتخابی تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال دختران ایران برای حضور در چهارمین دوره المپیک نوجوانان آسیا دعوت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی انتخابی تیم ملی با حضور ۲۰ بازیکن از تیم‌های حاضر در لیگ برتر آغاز شده و هدف آن شناسایی، ارزیابی و آماده‌سازی تیم ملی برای حضور شایسته در رقابت‌های آسیایی است.

چهارمین دوره المپیک نوجوانان آسیا از ۳۰ مهر تا ۹ آبان ۱۴۰۴ به میزبانی کشور بحرین برگزار خواهد شد و تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال دختران ایران یکی از تیم‌های شرکت‌کننده در این رقابت‌ها خواهد بود.

النا همایونی‌راد از تیم پیکان تهران، تنها نماینده خراسان شمالی در این اردو است و حضور او افتخاری بزرگ برای ورزش والیبال استان محسوب می‌شود.

کد خبر 6554428

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها