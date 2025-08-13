مدال نقره کاپ آزاد کوراش آسیا به ایران رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کاپ آزاد آسیا طی روزهای ۳۲و ۲۳ مردادماه، در اندیجان، پایتخت منطقه‌ای ازبکستان، برگزار شد و تیم بانوان ایران با دو ورزشکار اعزامی موفق به کسب یک مدال نقره شد.

فاطمه برمکی در وزن به ۸۷+ کیلوگرم با برتری مقابل نمایندگان قرقیزستان و ازبکستان راهی مبارزه پایانی شد و در فینال و یک رقابت حساس بازنده شد و ضمن کسب مدال نقره جایزه نقدی ۲۰۰۰ دلاری را از آن خود کرد.

محدثه حسینی دیگر نماینده اعزامی کوراش کشورمان در وزن ۵۷ کیلوگرم، نیز با یک پیروزی و یک شکست از رسیدن به مدال بازماند.