۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۲۲

مدال نقره کاپ آزاد کوراش آسیا به ایران رسید

عضو تیم کوراش بانوان ایران موفق به کسب مدال نقره کاپ آزاد آسیا در ازبکستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کاپ آزاد آسیا طی روزهای ۳۲و ۲۳ مردادماه، در اندیجان، پایتخت منطقه‌ای ازبکستان، برگزار شد و تیم بانوان ایران با دو ورزشکار اعزامی موفق به کسب یک مدال نقره شد.

فاطمه برمکی در وزن به ۸۷+ کیلوگرم با برتری مقابل نمایندگان قرقیزستان و ازبکستان راهی مبارزه پایانی شد و در فینال و یک رقابت حساس بازنده شد و ضمن کسب مدال نقره جایزه نقدی ۲۰۰۰ دلاری را از آن خود کرد.

محدثه حسینی دیگر نماینده اعزامی کوراش کشورمان در وزن ۵۷ کیلوگرم، نیز با یک پیروزی و یک شکست از رسیدن به مدال بازماند.

