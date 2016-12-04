به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید حسن فاضلیان بعدازظهر یکشنبه در ستاد برگزاری مراسم یوم‌الله ۹ دی در همدان بابیان اینکه ۹ دی روز میثاق امت با ولایت است، اظهار کرد: با توجه به شرایط کنونی جامعه و اوضاع جهانی امسال باید مراسم گرامیداشت این روز باشکوه‌تر برگزار شود.

وی با تأکید بر دقت هرچه‌تمام‌تر متولیان در برگزاری این مراسم، گفت: استان همدان امسال در مراسم ۱۳ آبان خوش درخشید و علاوه بر استان ایلام در کشور به‌عنوان استان‌های نمونه انتخاب شدند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان، گفت: مراسم بزرگداشت روز بصیرت و میثاق با ولایت در روز نهم دی ماه در شهر همدان از ساعت ۱۰ صبح و با حضور مردم در میدان امامزاده عبدالله(ع) برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به نقش سردار شهید همدانی، سردار آبنوش و سردار فضلی در خاموش کردن فتنه ۸۸ گفت: به همین منظور سخنران مراسم ۹ دی در استان همدان سردار پاسدار فضلی است.

حجت‌الاسلام فاضلیان نقش سپاه را در تبیین حماسه ۹ دی مهم دانست و گفت: وجود بیش از ۸ هزار حلقه صالحین می‌تواند ظرفیتی برای این امر باشد.

بسیج برگرفته از مردم و به تعبیر مقام معظم رهبری «لشگر انقلاب» است

وی با تأکید به نقش بسیج در بزرگداشت هرچه باشکوه‌تر مراسم ۹ دی، عنوان کرد: بسیج برگرفته از مردم و به تعبیر مقام معظم رهبری «لشگر انقلاب» است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان بابیان اینکه در ۹ شهرستان استان همدان مراسم ۹ دی برگزار خواهد شد، گفت: در ۲۷ بخش و شهر مراسم این روز را در برنامه داریم.

وی بابیان اینکه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نظارت بر حسن انجام امور را خواهد داشت، تأکید کرد: دستگاه‌های مختلف در برگزاری مراسم ۹ دی همکاری لازم را داشته باشند.

حجت‌الاسلام فاضلیان نقش آموزش‌وپرورش در تبیین حماسه ۹ دی برای دانش‌آموزان و دعوت آن‌ها برای شرکت در مراسم بزرگداشت این روز را همچون سپاه مهم عنوان کرد و گفت: فتنه ۸۸ مصداق منکر است.

وی افزود: با توجه به تعطیلی مدارس در روز ۹ دی نقش اتحادیه‌های انجمن‌های اسلامی در فراخوان دانش‌آموزان برای شرکت در مراسم بزرگداشت این روز بسیار حائز اهمیت است.

رئیس ستاد برگزاری مراسم نماز جمعه همدان نیز با اشاره به رشد جمعیت مشتاقان حضور در راهپیمایی اربعین حسینی، گفت: در ایام اربعین حسینی، مردم ۱۳ استان از همدان عبور می‌کنند که این سعادتی برای ما همدانی‌هاست.

برپایی ۱۴ موکب به‌منظور پذیرایی از زائران اربعین حسینی

حجت‌الاسلام عباس اسماعیلی بابیان اینکه در استان همدان ۱۴ موکب به‌منظور پذیرایی از زائران اربعین حسینی بر پاشد، افزود:هر جا که مردم حضورداشته باشند کار به‌خوبی پیش می‌رود که این مهم باید در برگزاری مراسم ۹ دی نیز موردتوجه باشد.

رئیس ستاد برگزاری مراسم نماز جمعه همدان بابیان اینکه در اربعین سال جاری ۷۰۰ هزار پرس غذا در بین زائران اربعین حسینی توزیع شد، افزود: ۳۶ هزار و ۵۰۰ زائر نیز در استان اسکان داده شدند.

وی با اشاره به اینکه مردم متدین همدان همواره در بسیاری از صحنه‌ها حضور چشمگیری داشته‌اند، گفت: راهپیمایی مردم همدان برای سرکوبی فتنه‌گران در ۷ دی‌ماه سال ۸۸ از افتخارات استان است.

حجت‌الاسلام اسماعیلی بابیان اینکه دشمنان اکنون به ستون انقلاب حمله کرده‌اند، افزود: باید از مقام معظم رهبری که بسیاری از فتنه‌ها را سرکوب کرد، بیشتر حمایت کنیم و مطیع امر ایشان باشیم.

وی با اشاره به نقش کلیدی نماینده ولی‌فقیه در استان در آرام‌سازی فضا حاکم بر جامعه در جریان فتنه سال ۸۸، افزود: ۹ دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت است لذا می‌طلبد به نسبت سایر مناسبت‌ها تعمیق بیشتری در رابطه با ۹ دی صورت گیرد.

تشکیل کمیته‌هایی زیرمجموعه ستاد بزرگداشت ۹ دی

نماینده شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان نیز خواستار تشکیل کمیته‌هایی زیرمجموعه ستاد بزرگداشت ۹ دی از سوی دستگاه‌های مختلف شد و افزود:‌ ۹ دی از دو عنوان یکی بصیرت در مقابل فتنه و دیگری روز میثاق امت با ولایت تشکیل‌شده است.

مهدی روحی بابیان اینکه عنوان روز میثاق امت با ولایت مغفول مانده است، گفت: تبیین این روز برای مردم بیشتر موردتوجه متولیان و سخنرانان باشد.

نماینده شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان بااهمیت به لزوم توجه به بحث خودباوری و بصیرت‌ افزایی، افزود: شهر همدان در روز ۷ دی‌ماه علیه فتنه‌گران سال ۸۸ قیام کرد که این افتخاری برای ماست.

وی افزود: سال گذشته ۱۵ عنوان برنامه در بزرگداشت ۹ دی برگزار شد که امسال نیز باید برنامه‌های درخور این روز برگزار شود.

روحی بابیان اینکه همدان در برگزاری برنامه‌های ملی و مذهبی بسیار خوش درخشیده است، گفت: چند سالی است که مراسم ۹ دی در قالب تجمع مردمی برگزار می‌شود که امیدواریم امسال با راهپیمایی همراه باشد.