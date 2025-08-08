رکورد خروج ۹۰ هزار زائر از مرز خسروی در یک روز

سردار کیاست سپهری در حاشیه بازدید از روند خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی در پایانه مرزی خسروی، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن ابراز خرسندی از فراهم بودن شرایط سفر زائران از ابتدای ماه صفر، اظهار داشت: خدا را شاکریم که توفیق حاصل شد بار دیگر در پایانه خسروی، خادم زائرین عزیز حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) باشیم. از روزهای نخست ماه صفر، همه شرایط لازم برای زیارت زائران در استان کرمانشاه، به ویژه در پایانه خسروی، فراهم شد و خوشبختانه موج عظیم زائران با سهولت، صحت، سلامتی، عزت، کرامت و امنیت کامل از مرز عبور کردند.

وی افزود: این موفقیت نتیجه همکاری و هماهنگی کامل میان مسئولان نظامی، امنیتی و کشوری در ایران و همچنین طرف عراقی بوده است. خوشبختانه زائران ما بدون کمترین ایستایی و مشکل، این مسیر نورانی را طی کردند و از بدو ورود به استان کرمانشاه تا شهرستان قصرشیرین و پایانه خسروی، از خدمات ارائه‌شده رضایت کامل داشتند.

فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه با اشاره به افزایش محسوس تردد در روزهای اخیر گفت: در چهار روز گذشته شاهد رشد قابل توجه آمار خروج زائران از مرز خسروی بوده‌ایم و روز گذشته توانستیم رکورد عبور ۹۰ هزار زائر را ثبت کنیم. این یک دستاورد بزرگ برای استان کرمانشاه است. از ابتدای آغاز این کنگره عظیم اعلام کرده بودیم که ظرفیت عبور روزانه ۱۰۰ هزار نفر از این مرز وجود دارد و امروز به لطف خدا ثابت شد که خسروی بهترین ظرفیت و امکانات را برای تردد زائران دارد.

سردار سپهری همچنین به آغاز موج بازگشت زائران اشاره کرد و اظهار داشت: در روزهای آینده شاهد افزایش ورود زائران به کشور خواهیم بود و تلاش شده است که با گذرنامه‌های زیارتی صادرشده، ورود زائران در کمترین زمان ممکن انجام شود. با این حال، به دلیل حجم بالای متقاضیان، ممکن است در برخی ساعات صف‌های انتظار ایجاد شود، به‌ویژه برای دریافت ارز مسافرتی که توصیه می‌شود زائران از مبدا نسبت به تهیه آن اقدام کنند.

وی با اشاره به ضرورت رعایت نکات ایمنی سفر بازگشت خاطرنشان کرد: از همه عزیزانی که قصد بازگشت به کشور را دارند درخواست می‌کنم قبل از آغاز حرکت، خودروهای خود را از نظر آب رادیاتور، روغن موتور و سلامت لاستیک‌ها بررسی کنند و حتماً ساعاتی را برای استراحت اختصاص دهند تا خستگی چند روز پیاده‌روی و زیارت برطرف شود و سفر به سلامت پایان یابد.

فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه در پایان با قدردانی از همه دست‌اندرکاران این رویداد معنوی گفت: رضایت زائران، بزرگ‌ترین پاداش خدمت ماست و امیدواریم امسال نیز همچون سال‌های گذشته، نام مرز خسروی به عنوان یکی از امن‌ترین و مجهزترین پایانه‌های کشور در خدمت‌رسانی به زائران اربعین در ذهن‌ها ماندگار شود.