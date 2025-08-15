به گزارش خبرنگار مهر سردار کیاست سپهری فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه بعد از ظهر جمعه در حاشیه بازدید از پایانه مرزی خسروی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز در نقطه صفر مرزی شاهد ورود گسترده و پرشور زائران اباعبدالله الحسین (ع) هستیم که از نخستین ساعات بامداد تا کنون، بخش قابل توجهی از آنان از این مرز عبور کردهاند.
وی افزود: بر اساس آمارهای موجود، تا این لحظه ۱۰ درصد از زائرانی که پیشتر از مرز خسروی عبور کرده بودند، طی امروز به کشور عزیزمان ایران اسلامی بازگشتهاند.
فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه با بیان اینکه همکاری مطلوبی میان مرزبانان ایران و عراق برقرار است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه تمامی زائران با سلامت، عزت، کرامت و امنیت کامل از دو سوی مرز عبور کردهاند و شرایط برای تردد آنان در هر دو طرف مرز به بهترین نحو مهیا است.
سردار سپهری با تأکید بر اینکه امکانات لازم برای عبور و مرور زائران در پایانه مرزی خسروی به طور کامل فراهم شده است، تصریح کرد: در حوزه حملونقل و جابهجایی زوار نیز هیچ کمبودی وجود ندارد و تعداد کافی خودرو برای انتقال زائران به مقاصد پیشبینیشده، مستقر شده است.
وی افزود: خوشبختانه در پایانه مرزی خسروی با مشکل خاصی مواجه نیستیم و پیشبینی میشود تا ظهر فردا، ۲۰ درصد باقیمانده از زائران نیز از این مرز عبور کنند.
فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه در پایان با اشاره به آمادگی کامل نیروهای مرزبانی برای خدمترسانی، گفت: به فضل الهی امسال شرایط تردد و انتقال زائران بسیار مطلوب بوده و ظرفیتهای مناسبی در پایانه مرزی خسروی ایجاد شده است تا زائران بتوانند با آرامش و امنیت راهی سفر معنوی خود شوند.
کرمانشاه-فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه با اشاره به شرایط مطلوب تردد زائران در مرز خسروی گفت: ورود گسترده زائران اربعین از مرز خسروی با امنیت و امکانات کامل در جریان است.
به گزارش خبرنگار مهر سردار کیاست سپهری فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه بعد از ظهر جمعه در حاشیه بازدید از پایانه مرزی خسروی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز در نقطه صفر مرزی شاهد ورود گسترده و پرشور زائران اباعبدالله الحسین (ع) هستیم که از نخستین ساعات بامداد تا کنون، بخش قابل توجهی از آنان از این مرز عبور کردهاند.
نظر شما