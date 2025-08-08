مرز خسروی؛ دروازه طلایی عاشقان حسینی به سوی کربلا

خبرگزاری مهر -گروه استانها: امسال مرز خسروی شاهد یکی از بهترین و گستردهترین موجهای استقبال زائران عتبات عالیات بوده است؛ موجی که نه تنها حجم بالای زائران را بهخوبی مدیریت کرده، بلکه به واسطه فراهمآوردن زیرساختهای مناسب، تبلیغات هدفمند، امکانات رفاهی و دسترسی آسان، توانسته تجربهای بهیادماندنی و کمدغدغه برای زائران فراهم کند. مرز خسروی، به عنوان یکی از مهمترین گذرگاههای رسمی بین ایران و عراق، همواره نقش کلیدی در تسهیل سفرهای زیارتی به شهرهای مقدس نجف، کربلا و سامرا ایفا کرده است؛ اما در سال جاری، تحولاتی چشمگیر و بنیادین در این مرز اتفاق افتاده که به شکل قابل توجهی کیفیت خدمات و سرعت عبور زائران را ارتقا داده است.
یکی از عوامل مهم موفقیت چشمگیر امسال، توسعه زیرساختهای فنی و عمرانی در مرز خسروی است. پروژههای نوسازی و گسترش امکانات، شامل ایجاد سالنهای انتظار مدرن، تسهیل تردد خودروها، افزایش تعداد گیتهای کنترل گذرنامه و بهبود سیستمهای امنیتی، موجب شدهاند که صفهای طولانی و معطلیهای همیشگی به حداقل برسد و فرآیند عبور و مرور به سرعت و با نظم بسیار بیشتری انجام شود. این بهبودها نه تنها موجب رضایت زائران شده، بلکه توانسته است تردد روزانه را به طرز چشمگیری افزایش دهد.
در کنار این زیرساختها، تبلیغات گسترده و هدفمند در سطح کشور، نقش مؤثری در اطلاعرسانی و ترغیب مردم به انتخاب مرز خسروی برای سفر اربعین داشته است. استفاده از رسانههای ملی، فضای مجازی و اطلاعرسانی در شهرستانها و استانهای همجوار، توانسته زائران را با مزایای ویژه این مرز آشنا کند و بسیاری از افرادی که پیشتر از سایر مرزها عبور میکردند، امسال ترجیح دادهاند از طریق خسروی وارد عراق شوند. این تبلیغات نه تنها به اطلاعرسانی محدود نشد، بلکه با ارائه راهنماییهای کامل و پاسخگویی به سوالات متداول، گامی مهم در رفع دغدغهها و نگرانیهای زائران برداشته شده است.
از سوی دیگر، امکانات رفاهی متنوع و مطلوب در مرز خسروی، از جمله سالنهای استراحت، خدمات بهداشتی و درمانی، تسهیلات حمل و نقل داخلی و ارائه خدمات فرهنگی و معنوی، شرایطی فراهم آورده که زائران در لحظات انتظار خود در مرز، با آرامش و آسودگی خاطر بیشتری باشند. این امکانات، در کنار تلاشهای مستمر نیرویهای خدماتی و انتظامی برای حفظ امنیت و نظم، فضایی امن و صمیمی برای زائران ایجاد کرده است.
یکی دیگر از مزیتهای برجسته مرز خسروی، فاصله کوتاه و دسترسی راحت آن به شهرهای زیارتی عراق است. این موضوع به ویژه برای زائرانی که از استانهای غربی کشور حرکت میکنند، اهمیت فراوانی دارد؛ چرا که مسیر کوتاهتر به معنای صرفهجویی در زمان و هزینه است و به آنها اجازه میدهد با انرژی و آمادگی بیشتری به زیارت مشرف شوند. همچنین امکانات حمل و نقل سریع و منظم در دو سوی مرز، این مسیر را برای زائران هموارتر ساخته است.
سرعت در عبور از مرز، شاید مهمترین شاخص کیفیت خدمات در این ایام باشد که با تلاش مدیران و کارکنان مرز خسروی به بهترین شکل ممکن تضمین شده است. سیستمهای نوین کنترل گذرنامه و بهکارگیری فناوریهای روز، موجب شده است که روند تردد به شکل هوشمندانه و بدون وقفه انجام شود و حتی در ساعتهای اوج تردد، صفهای طولانی به حداقل برسند. این سرعت عمل نه تنها از خستگی زائران میکاهد، بلکه مانع از تجمع جمعیت و کاهش خطرات احتمالی در مرز میشود.
در مجموع، همه این عوامل دست به دست هم دادهاند تا مرز خسروی به یک الگوی موفق و نمونه در ارائه خدمات به زائران تبدیل شود و استقبال چشمگیر امسال، گواهی بر این تلاشهای مستمر و هماهنگ باشد. این موفقیت همچنین مسئولیتها را سنگینتر میکند تا با حفظ و ارتقای این شرایط مطلوب، هر سال شاهد خدمات بهتر و رضایت بیشتر زائران باشیم و مسیر زیارت را به تجربهای روحانی، آسان و دلنشین برای همه هموطنان عزیز تبدیل کنیم.
تردد بیش از ۱۰۳ هزار زائر از مرز خسروی
منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار تردد بیسابقه زائران در مرز خسروی، اظهار کرد: در روز پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳ هزار و ۷۳۷ نفر مسافر ورودی و ۸۹ هزار و ۸۳۷ نفر مسافر خروجی از این مرز بینالمللی عبور کردند که مجموع ترددها به رقم تاریخی ۱۰۳ هزار و ۵۷۴ نفر رسید.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر شکسته شدن رکورد تردد زائران اربعین حسینی در مرز خسروی، افزود: این آمار نسبت به روز مشابه سال گذشته ۹۹ درصد افزایش داشته و از ابتدای مردادماه تاکنون بیش از ۳۴۶ هزار تردد در این پایانه مرزی ثبت شده است.
وی با بیان اینکه خدماترسانی به زائران اربعین با تمام ظرفیت و به صورت شبانهروزی ادامه دارد، تصریح کرد: زائران بدون کمترین معطلی و به آسانی از مرز عبور میکنند و امکانات متنوعی از جمله پارکینگهای منظم و سیستم حمل و نقل فعال شبانهروزی، فراهم شده است تا مسیر رفت و برگشت زائران به عتبات عالیات به راحتی و با امنیت کامل انجام شود.
مرز خسروی نزدیک ترین و بهترین مرز ترد به کربلا
حبیبی ضمن پیشبینی ثبت رکوردهای جدید در روزهای آینده، مرز خسروی را نزدیکترین و بهترین مسیر برای تردد زائران اربعین خواند و گفت: همکاری و هماهنگی کامل دستگاههای اجرایی و انتظامی موجب شده است که ترافیک در جادههای منتهی به این مرز روان باشد و عبور از گیتهای کنترل گذرنامه با سرعت قابل توجهی انجام شود.
استاندار کرمانشاه با اشاره به فعالیت مواکب مردمی در مسیر خسروی اظهار داشت: مرز خسروی پس از یک دوره رکود به دلیل شرایط منطقه، بار دیگر جایگاه طلایی و پررونقی خود را بازیافته و هماکنون ظرفیت عبور بیش از ۱۰۰ هزار زائر در روز را بدون معطلی و مشکل فراهم کرده است.
وی همچنین با اشاره به اینکه بیش از ۶۰ درصد کل زوار اربعین از مسیرهای استان کرمانشاه عبور میکنند، افزود: این استان به عنوان بزرگترین میزبان زائران حسینی، با تلاش و همدلی اعضای شورای تأمین، ستاد اربعین و مدیریت کلان استان، پذیرای میزبانی شایسته و در خور شأن زائران بوده است.
دکتر منوچهر حبیبی ضمن قدردانی از رهنمودهای نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، تاکید کرد که انسجام و همکاری دستگاههای مختلف در استان نقش تعیینکنندهای در مدیریت این موج عظیم زائران ایفا کرده است.
مرز بینالمللی خسروی اکنون به دروازه کربلا در مسیر آغاز یک دوران طلایی تبدیل شده که با زیرساختهای تقویتشده، خدمات گسترده و مدیریت مطلوب، بستر مناسبی برای افزایش رفاه و امنیت زائران فراهم میآورد.
امکانات مرز خسروی دلیل استقبال زائران است
محمد شفیعی فرماندار قصرشیرین در گفتوگو با خبرنگار مهر در نقطه مرزی خسروی، با بیان اینکه موج استقبال زائران از این مرز همچنان ادامه دارد، اظهار داشت: خوشبختانه بهدلیل شرایط آبوهوایی مطلوب مرز خسروی، استقبال بسیار خوبی از این مرز صورت گرفته است.
وی با اشاره به تردد گسترده زائران در ساعات اخیر افزود: بر اساس آمار تردد بالای ۱۰۰ هزار نفر در روز گذشته به ثبت رسیده است.
شفیعی با تأکید بر اینکه ظرفیت مرز هنوز تکمیل نهایی نشده، گفت: لحظه به لحظه ظرفیتهای ما در حال تکمیل است اما همچنان فضای زیادی برای خدماترسانی باقی مانده است. ما برای خروج ۱۰۰ هزار زائر در روز آمادگی کامل داریم.
فرماندار قصرشیرین همچنین از وجود پارکینگهای متعدد در نزدیکی مرز خسروی خبر داد و عنوان کرد: نزدیکترین پارکینگها به مرز خسروی آماده خدمت هستند و خوشبختانه هنوز فشار اصلی بر این پارکینگها آغاز نشده است. تمامی ظرفیتها در دسترس زائران قرار دارد و هیچگونه محدودیتی در این زمینه نداریم.
وی با ابراز خرسندی از استقبال مردم گفت: در ۲ شب گذشته شاهد موج گستردهای از حضور زائران بودیم و این موج تا لحظه کنونی همچنان محسوس و کاملاً مشهود است. فضای معنوی حاکم بر مرز خسروی و شور حسینی زائران، حال و هوای خاصی به این منطقه بخشیده است.
شفیعی در پایان ابراز امیدواری کرد: مشتاقانه آماده خدمتگزاری به زائران اباعبدالله الحسین (ع) هستیم و امیدواریم که در مسیر بازگشت نیز، با همان شور و عزمی که در رفت تجربه شد، زائران را با آسایش، سلامت و آسودگی خاطر بدرقه کنیم. امیدواریم خاطره شیرین این سفر، زمینهساز بازگشتهای پرشمارتر در سالهای آینده باشد.
رود خروشان عاشقان حسینی (ع)
یزدان خسروی مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه، در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد که تردد از مرز خسروی در روز سهشنبه ۱۶ مردادماه ۱۴۰۴ به عدد بیسابقهای رسید که میتوان آن را نقطه عطفی تاریخی در عملکرد این مرز بینالمللی دانست.
وی افزود: در این روز، ۱۳ هزار و ۷۳۷ مسافر ورودی و ۸۹ هزار و ۸۳۷ مسافر خروجی از مرز خسروی عبور کردند که مجموع کل ترددها به رقم چشمگیر ۱۰۳ هزار و ۵۷۴ نفر رسید.
خسروی با تأکید بر اینکه این میزان تردد یک رکورد ویژه و تاریخی برای مرز خسروی محسوب میشود، اظهار داشت: از ابتدای مردادماه تا پایان روز ۱۶ مرداد، مجموعاً ۳۴۶ هزار و ۲۴۱ تردد در این پایانه مرزی ثبت شده است.
مرز خسروی در اوج شکوه پذیرای سیل بیپایان زائران اربعین شد
وی همچنین با اشاره به آمادگی کامل زیرساختها و تلاشهای شبانهروزی نیروهای راهداری، مرزبانی، پلیس و دیگر دستگاههای مستقر در مرز خسروی، تأکید کرد که خدماترسانی به زائران اربعین حسینی با تمام ظرفیت ادامه دارد تا عبور و مرور زائران با آرامش، امنیت و سرعت مطلوب انجام شود.
مدیرکل راهداری استان کرمانشاه ادامه داد: تجربه سالهای گذشته و هماهنگی دقیق میان دستگاههای اجرایی موجب شده امسال شاهد ترافیک روان در جادههای منتهی به مرز و همچنین سرعت مناسب در گیتهای کنترل گذرنامه باشیم.
خسروی در پایان خاطرنشان کرد: پیشبینی میشود با نزدیکتر شدن به ایام اوج سفر اربعین و آغاز موج بازگشت زائران به کشور، آمار تردد در مرز خسروی بیش از پیش افزایش یابد و رکوردهای جدیدی به ثبت برسد.
