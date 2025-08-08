خطیب جمعه اردستان: خبرنگاران زبان گویای جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن دهشیری در خطبههای نمازجمعه اردستان اظهار کرد: هیچکس از پند و اندرز بی نیاز نیست، قرآن کتاب موعظه و پند برای همگان است که در جای جای آن پندهای اساسی وجود دارد و همه انسانها در هر زمینهای به موعظه و پند و اندرز نیاز دارند.
وی با بیان اینکه در آستانه اربعین حسینی قرار داریم، افزود: اربعین از ویژگیهای خاص امام حسین (ع) است و برای امامان دیگر اربعین برگزار نمیشود اما بنا به دلایلی برای امام حسین اربعین با شکوه خاصی برگزار میشود.
امامجمعه اردستان خاطرنشان کرد: گرامیداشت اربعین همانند عاشورا باید همواره مورد توجه قرار گیرد و این سنت بعد از سرنگونی رژیم صدام هموار شد که امروزه اجتماع عظیمی چندین میلیونی در کربلای معلی برگزار میشود و این عظمت را به جهانیان نشان میدهد.
دهشیری تصریح کرد: اربعین حسینی نمایش وحدت بین امت اسلامی است، اقشار مختلف موکبهای پذیرایی دارند که از زائران پذیرایی میکنند و پرچم اباعبدالله را در اهتزاز نگه میدارد.
وی ادامه داد: سال گذشته برنامهریزی خوبی با حضور مسؤولان مربوطه صورت گرفت و به صورت خودجوش توسط مردم پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی در شهرستان با برپایی موکبهای مختلف برگزار شد.
امامجمعه اردستان یادآور شد: امید میرود سال جاری نیز مراسم پیادهروی اربعین پرشورتر از سال گذشته از مسیر امامزاده موسی تا امامزاده اسماعیل علیه السلام برگزار شود که همه مردم، جوانان و هیأتها میتوانند در این برنامه حضور پیدا کنند.
دهشیری با اشاره به ۱۷ مرداد روز خبرنگار، بیان کرد: در سال ۷۷ در مزار شریف با حمله به سرکنسولگری ایران شهید محمود صارمی خبرنگار جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسید که به دلیل زحمات و خدمات این قشر این روز به عنوان روز خبرنگار نامیده شده است.
وی تاکید کرد: از مسئولان و روابط عمومیهای ادارات انتظار میرود با خبرنگاران همکاری داشته باشند و در میان مردم باشند چرا که خبرنگاران زبان گویای جامعه هستند.
امامجمعه اردستان اضافه کرد: خبرنگاران صداقت، امانت و رعایت حرمتها را در خبررسانی داشته باشند و بیان اخبار و نشر تحلیلها که انجام میشود بسیار خوب بوده و نیاز است که انجام شود.
