امام جمعه موقت شیراز: دفاع مقدس ۱۲ روزه عاملی مهم برای وحدت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالرضا محمودی در خطبه‌های نمازجمعه شیراز گفت: قیام امام حسین (ع) را می‌توان به ۲ فصل تقسیم کرد و فصل اول زمانی است که امام و یاران شهید به صحرای کربلا حرکت کردند و می‌توان گفت که از دوم محرم تا شام عاشورا یک‌فصل و از شام عاشورا تا اربعین فصل دوم این قیام است.

وی ادامه داد: مدیریت کاروان امام حسین (ع) توسط حضرت زینب (س) در فصل دوم قیام امام حسین (ع) انجام می‌شود و در کنار مدیریت این کاروان، پیام‌رسان نهضت عاشورا است البته نباید فراموش کرد که امام سجاد (ع) در آن دوران با بیماری مواجه بودند.

امام جمعه موقت شیراز افزود: مدیریت حضرت زینب (س) دارای پنج ویژگی منحصربه‌فرد است که شامل خدامحوری، عقلانیت، شجاعت، ولایت‌مداری و صبر و استقامت است.

نظام مقدس جمهوری اسلامی با توکل به خدا قله‌ها را فتح می‌کند

حجت الاسلام محمودی گفت: همان گونه که خداوند در قرآن کریم اشاره فرموده‌اند هرکس به ریسمان الهی چنگ بزند خداوند مسیر هدایت و تعالی را به آن فرد یا گروه نشان می‌دهد ازاین‌رو خدامحوری حضرت زینب (س) در تاریخ بی‌نظیر بود.

وی ادامه داد: در انقلاب اسلامی ایران نیز شاهد توکل مردم ایران به خداوند هستیم و از زمان دفاع مقدس تاکنون شاهد هستیم که نظام مقدس جمهوری اسلامی با توکل به خداوند توانسته به قله‌های پیروزی دست یابد.

امام جمعه موقت شیراز افزود: یک مدیر باری حل مشکلات و بحران‌ها باید تابع امام امت باشد و با نگاهی به سیره عملی حضرت زینب (س) در خواهیم یافت ایشان تابع نظر و آموزش‌های امام حسین (ع) بودند و پس از شهادت ایشان نیز همان آموزه‌ها را در جامعه پیاده‌سازی کردند.

حجت الاسلام محمودی تصریح کرد: صبر و استقامت یکدیگر از ویژگی‌هایی است که باید مدیران جامعه با آن همراه باشند و افرادی که دارای این ویژگی هستند شامل رحمت خداوند هستند این در حالی است که خداوند افرادی را به‌سوی تعالی هدایت می‌کند که دارای ویژگی صبر و استقامت باشند.

اثرگذاری اجلاسیه شهدای فارس در جامعه رصد شود

امام‌جمعه موقت شیراز در خطبه‌های دوم نمازجمعه شیراز گفت: دفاع مقدس ۱۲ روزه عاملی برای وحدت اسلامی است و دنیا شاهد انسجام ملی ملت ایران بود و شاهد بودیم که مردم دنیا به شکست رژیم صهیونیستی تأکید کردند.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب تأکید فرموده‌اند اتحاد مردم، دانش و دین مردم ایران عاملی است که دشمنان با ملت ایران دشمنی می‌کنند ازاین‌رو باید ملتی دین‌دار، فاتح قله‌های علمی و افزایش انسجام ملی باشیم.

حجت الاسلام محمودی افزود: طی سال قبل شاهد رخداد ویژه‌ای برای گرامیداشت شهدا در استان فارس بودیم و همان گونه که رهبری پیش از برگزاری کنگره شهدا فرمودند باید اثرگذاری همایش شهدا را در جامعه و در میان آحاد مختلف مردم رصد صورت بگیرد این در حالی است که طی پیگیری‌های صورت‌گرفته توسط نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و امام‌جمعه شیراز میزان اثرگذاری این کنگره قابل‌توجه بوده اما نیاز است تا این اثرگذاری بیش از هر زمان دیگری رشد یابد.

امام‌جمعه موقت شیراز با اشاره به فرا رسیدن روز خبرنگار تصریح کرد: خبرنگار امانت‌دار عقل بیدار و چشم بینای جامعه است ازاین‌رو شاهد هستیم که حضور پر شور خبرنگاران در جامعه موجب شده تا مدیران نیز با حساسیت بیشتری زمینه خدمت‌رسانی به جامعه اقدام می‌کند.