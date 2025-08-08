ضربه کاری پلیس به یک قاچاقچی مسلح مواد مخدر در زاهدان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا اسحاقی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران گفت: مأموران پلیس با اشراف اطلاعاتی، انجام اقدامات تخصصی موفق به شناسایی منزلی که به صورت مخفیانه مواد مخدر را نگهداری می‌کرد در یکی از روستاهای اطراف زاهدان شدند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از این منزل مسکونی موفق به کشف مقدار ۷۱۵ کیلو، ۸۰۰ گرم تریاک، ۱۷ کیلو، ۵۰۰ گرم مرفین و ۱ قبضه اسلحه جنگی کلاشینکف و توقیف ۱ دستگاه خودرو در عملیات مشترک مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و تکاوران قرارگاه عملیاتی عمار در زاهدان شدند.

وی در پایان با توصیه به خانواده‌ها بر مراقبت از فرزندانشان خاطر نشان کرد: مبارزه بی امان با سوداگران مرگ، قاچاقچیان مواد مخدر همواره در دستور کار پلیس است.