محمد شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آمادگی مرز خسروی برای میزبانی از زائران اربعین حسینی خبر داد و اظهار کرد: هماهنگی‌های لازم با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی برای استقرار اصحاب رسانه انجام شده و دو مهمانسرا در ستاد قرارگاه مرکزی اربعین فرمانداری در اختیار خبرنگاران قرار می‌گیرد تا بتوانند خدمات و حضور زائران را به‌خوبی پوشش دهند.

وی افزود: همچنین هماهنگی‌های لازم با ستاد اجرایی انجام شده تا خدمات این مجموعه در ایام اربعین امسال گسترده‌تر و محسوس‌تر از سال گذشته به زائران ارائه شود.

فرماندار قصرشیرین با اشاره به روند خروج زائران از مرز خسروی تصریح کرد: سال گذشته هر زائر به طور متوسط تنها بین ۴ تا ۶ ثانیه پشت گیت‌های خروجی مرزبانی توقف داشت و مواردی که این زمان به ۱۰ ثانیه برسد بسیار نادر بود. امسال نیز تلاش می‌کنیم همین روند با دقت بیشتری تکرار شود.

شفیعی ادامه داد: با الکترونیکی شدن فرآیند کنترل گذرنامه، زائران هنگام ورود به گیت‌ها نیاز به توقف طولانی یا پاسخگویی به پرسش‌های متعدد نخواهند داشت و فرآیند کنترل گذرنامه در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه ظرفیت خروجی مرز خسروی نیز افزایش یافته است، گفت: امسال ۱۲ گیت جدید به مجموعه گیت‌های خروجی اضافه شده و تعداد گیت‌های ایران با طرف عراقی برابر شده است. همچنین با احداث سایبان‌های جدید در بخش پایانی مسیر، شرایط برای ورود و خروج آسان و روان زائران بیش از گذشته فراهم شده است.