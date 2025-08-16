مرز خسروی به انتخاب نخست زائران اربعین تبدیل شود

فضل‌الله رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آنچه که از نزدیک مشاهده شد رضایتمندی زائران عزیزی بود که هم به سمت کربلای معلی عازم بودند و هم زائرانی که بازگشت خود را از مرز خسروی انتخاب کرده بودند.

وی با ابراز خرسندی از وضعیت خدمات‌رسانی امسال افزود: خدا را شکر امسال خدمات بهتری در مرز خسروی ارائه شد و نظم و انضباط حاکم در تردد زائران در مقایسه با سال‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

رنجبر با اشاره به آمار بالای تردد زائران گفت: تاکنون قریب به ۹۰۰ هزار نفر رفت و برگشت از مرز خسروی داشته‌ایم و آمارها نشان می‌دهد تعداد بیشتری از زائران این مرز را برای حضور در همایش عظیم اربعین حسینی انتخاب کرده‌اند.

وی ادامه داد: در بازدیدی که از موکب‌ها و مراکز خدمات‌رسانی داشتم، شاهد ارائه خدمات مطلوب به زائران بودیم. ان‌شاءالله باید تلاش کنیم در سال آینده این آمار افزایش یابد و مرز خسروی به عنوان انتخاب اول زائران برای سفر اربعین تثبیت شود.

نماینده مردم کرمانشاه با اشاره به توسعه زیرساخت‌ها در مرز خسروی تصریح کرد: افزایش پارکینگ‌ها، ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی، بهبود خدمات تغذیه‌ای و اسکان زائران از جمله اقداماتی است که در سال جاری صورت گرفته و باید با استمرار این روند خدمات مطلوب‌تری به زائران ارائه شود.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های همه دست‌اندرکاران ستاد اربعین استان و شهرستان قصرشیرین گفت: به سهم خودم از زحمات استاندار محترم، مدیران بومی و محلی و اعضای ستاد اربعین که شبانه‌روز در خدمت زائران بوده‌اند، تشکر می‌کنم. امیدوارم زیارت همه زائران عزیز مقبول درگاه خداوند متعال قرار گیرد و این همایش بزرگ هر سال پرشورتر، با نشاط‌تر و باشکوه‌تر از گذشته برگزار شود.