اقدامات وزارت اقتصاد امنیت سرمایه گذاری را بالا برد

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحولات اخیر و تبعات جنگ، تأکید کرد که برخلاف تصویرسازی‌ها، امنیت سرمایه‌گذاری در کشور افزایش یافته و وزارت اقتصاد باید در اولویت نخست، ثبات و آرامش را به فضای اقتصادی تزریق کند. او همچنین درباره خطر سوءاستفاده برخی ذی‌نفعان از شرایط هشدار داد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره ارزیابی عملکرد وزارت اقتصاد در ایام جنگ گفت: جزئیات برخی از اقدامات اخیر مانند ۲۴ ساعته شدن گمرک یا معافیت‌های مالیاتی را دقیق نمی‌دانم، بنابراین اظهار نظر دقیق در این باره نمی‌کنم.

وی افزود: در شرایط کنونی، مهم‌ترین نیاز اقتصاد کشور، ایجاد و تقویت فضای ثبات است. به نظر من پاسخ دفاعی جمهوری اسلامی در جنگ اخیر و آتش‌بس موقتی که رقم خورد، قدرت بازدارندگی و امنیت اقتصادی کشور را ارتقا داده است.

زنگنه خاطرنشان کرد: برخلاف آنچه در جامعه القا می‌شود که ممکن است مجدداً حمله‌ای رخ دهد و وضعیت بلاتکلیف است، واقعیت این است که پیش از این، نگرانی‌ها درباره وقوع جنگ بیشتر بود. اما پس از این دفاع و همبستگی ملی، ضریب امنیت سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کرده، نه کاهش.

وی ادامه داد: سیاستگذار اقتصادی، به‌ویژه وزارت اقتصاد، باید به فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران این اطمینان را بدهد که شرایط امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری از گذشته بهتر شده است. آن سایه جنگی که سال‌ها به عنوان پتک بالای سر کشور تعریف می‌شد، در عمل بسیار کمتر از آنچه گفته می‌شد، اثرگذار بود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشدار داد: تجربه جنگ ۸ ساله نشان داده است که ممکن است عده‌ای از فضای جنگ سوءاستفاده کنند و برخی مسائل را بزرگ‌نمایی کنند تا منافع شخصی خود را پیش ببرند. نباید اجازه داد ذی‌نفعان بزرگ از شرایط احساسی جامعه به ضرر منافع ملی استفاده کنند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: تیم اقتصادی دولت بتواند از این مقطع حساس به‌خوبی عبور کند و اقدامات لازم را برای تثبیت شرایط اقتصادی انجام دهد.