به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت امور خارجه ترکیه تصمیم رژیم صهیونیستی را برای گسترش عملیات نظامی در غزه به‌شدت محکوم کرد و آن را مرحله جدیدی از سیاست توسعه ‌طلبی و نسل‌کشی در حق فلسطینیان دانست.

وزارت خارجه ترکیه با انتشار بیانیه ای رسمی این اقدام رژیم صهیونیستی را «ضربه سخت به صلح و امنیت بین المللی» دانست که بر بی ثباتی منطقه می افزاید و علاوه بر آن بحرانی انسانی را در غزه عمیق تر می کند.

این وزارتخانه بر لزوم پایبندی اسرائیل به قانون بین المللی تاکید کرد و توقف فوری طرح های جنگ طلبانه و پذیرش آتش بس و بازگشت به مذاکرات راه حل دولتی را خواستار شد.

وزارت خارجه ترکیه در این بیانیه تصریح کرد: صلح پایدار تنها از طریق احترام به حقوق بشر و اولویت دادن به زبان دپیلماسی محقق خواهد شد.

ترکیه همچنین از جامعه بین الملل و شورای امنیت خواست تا برای جلوگیری از کوچاندن اجباری فلسطینیان و ممانعت از نقض قوانین بین المللی توسط اسرائیل به مسئولیت های خود عمل کنند.