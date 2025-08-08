  1. بین الملل
۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۲۵

ترکیه تصمیم رژیم صهیونیستی برای اشغال غزه را به‌شدت محکوم کرد

وزارت خارجه ترکیه ضمن محکوم کردن شدید تصمیم رژیم صهیونیستی برای اشغال غزه آن را «ضربه سخت به صلح و امنیت بین المللی» دانست که بر بی ثباتی منطقه می افزاید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت امور خارجه ترکیه تصمیم رژیم صهیونیستی را برای گسترش عملیات نظامی در غزه به‌شدت محکوم کرد و آن را مرحله جدیدی از سیاست توسعه ‌طلبی و نسل‌کشی در حق فلسطینیان دانست.

وزارت خارجه ترکیه با انتشار بیانیه ای رسمی این اقدام رژیم صهیونیستی را «ضربه سخت به صلح و امنیت بین المللی» دانست که بر بی ثباتی منطقه می افزاید و علاوه بر آن بحرانی انسانی را در غزه عمیق تر می کند.

این وزارتخانه بر لزوم پایبندی اسرائیل به قانون بین المللی تاکید کرد و توقف فوری طرح های جنگ طلبانه و پذیرش آتش بس و بازگشت به مذاکرات راه حل دولتی را خواستار شد.

وزارت خارجه ترکیه در این بیانیه تصریح کرد: صلح پایدار تنها از طریق احترام به حقوق بشر و اولویت دادن به زبان دپیلماسی محقق خواهد شد.

ترکیه همچنین از جامعه بین الملل و شورای امنیت خواست تا برای جلوگیری از کوچاندن اجباری فلسطینیان و ممانعت از نقض قوانین بین المللی توسط اسرائیل به مسئولیت های خود عمل کنند.

