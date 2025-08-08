همراه اول؛ نخستین اپراتور خارجی با خدمات حضوری در فرودگاه نجف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بینالمللی همراه اول، نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور، امسال برای نخستین بار در ایام اربعین حسینی (ع)، حضور ویژه و بیسابقهای در فرودگاه نجف اشرف دارد.
اقدامی که ارائه خدمات ارتباطی «حضوری» به زائران را که صرفاً از طریق اپراتورهای عراقی انجام میشد را متحول کرده و نقطه عطفی در تاریخ خدمات ارتباطی اربعین به شمار میرود.
این حضور در قالب موکب خدماتی «۰۹۱۲» به صورت جامع از همه زائران ایرانی میزبانی میکند تا نشانی بر این باشد که همراه اول نه تنها در داخل کشور، بلکه در مقاصد مورد استقبال ایرانیان نیز حضور دارد.
این اقدام در بعد رقابتی نیز موجب ارتقای کیفیت و تنوع خدمات اپراتورهای عراقی و در نهایت رضایت کامل همه زائران از خدمات اپراتورهای سیار میشود.
همراه اول علاوه بر این حضور، با ارائه بستههای ویژه رومینگ روی «درگاه #۴۰*۱*» و ارائه خدمات جامع دیجیتال در اپلیکیشن «همراه من» و همچنین استقرار خادمان فنی در طول مسیر نجف تا کربلا و حرمهای مطهر ائمه اطهار (ع) تجربه سفر زائران را آسانتر و بی دغدغهتر کرده است.
