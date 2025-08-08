https://mehrnews.com/x38K2k ۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۰۵ کد خبر 6554745 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۰۵ کشف مواد مخدر از باک خودرو سواری در گمرک دوغارون مشهد - ماموران گمرک دوغارون در خراسان رضوی هنگام کنترل های گمرکی از باک یک سمند ۹.۸ کیلوگرم هروئین کشف کردند. دریافت 11 MB کد خبر 6554745 کپی شد مطالب مرتبط کشف ۵۲ کیلوگرم تریاک در بردسکن کشف بیش از ۱۷۴ کیلوگرم مواد مخدر توسط مرزبانان استان خراسان رضوی کشف ۲ کیلوگرم طلای سرقتی در کاشمر کشف بیش از ۴ کیلوگرم مواد مخدر در کاشمر برچسبها مواد مخدر تایباد خراسان رضوی هروئین
