۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۰۵

کشف مواد مخدر از باک خودرو سواری در گمرک دوغارون

مشهد - ماموران گمرک دوغارون در خراسان رضوی هنگام کنترل های گمرکی از باک یک سمند ۹.۸ کیلوگرم هروئین کشف کردند.

