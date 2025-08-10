کشف ۲ کیلوگرم مواد مخدر به صورت بلعی در شهرستان تربت جام

سرهنگ احمدرضا شهنواز در گفتگو با با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی ایست و بازرسی شهید عزتی حین کنترل خودروهای عبوری در محور تربت جام به فریمان به یک دستگاه خودرو پراید مشکوک و به منظور بررسی بیشتر این خودرو را توقیف کردند.

فرمانده انتظامی تربت جام افزود: مأموران انتظامی در بازرسی از خودرو موردنظر و مشکوک شدن به سرنشینان خودرو آنان را به بیمارستان جهت عکسبرداری از معده انتقال دادند که مقدار ۲ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در معده آنان جاساز شده کشف گردید و در این زمینه دو متخلف را پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی کردند.

وی خاطر نشان کرد: پلیس به صورت شبانه روزی با مخلان امنیت و آرامش که به دنبال تباهی جامعه و جوانان هستند در چارچوب قانون و قاطعانه برخورد خواهد کرد.