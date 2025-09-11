علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تازهترین دادهها و بررسی نقشههای پیشبینی هواشناسی استان اظهار کرد: هوای استان طی امروز و فردا صاف و در بعضی ساعات همراه با وزش باد و گرد و خاک محلی خواهد بود. همچنین در نواحی مرزی احتمال وقوع غبار رقیق وجود دارد که میتواند دید افقی را در این مناطق کاهش دهد.
وی افزود: بررسی نقشههای آیندهنگر نشان میدهد از روز شنبه تا اواسط هفته آینده، شرایط جوی پایدار در استان ادامه خواهد یافت و به استثنای افزایش نسبی دمای هوا، پدیده جوی قابل ذکری برای سطح استان پیشبینی نمیشود.
زورآوند تصریح کرد: بر اساس آخرین گزارشها، شهرستان قصرشیرین با دمای ۴۰ درجه سانتیگراد و سرپل ذهاب با ۳۹ درجه بهعنوان گرمترین نقاط استان کرمانشاه در شبانهروز گذشته ثبت شدهاند، در حالی که شهرستان کنگاور با ۸ درجه سانتیگراد خنکترین نقطه استان به شمار میرود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان یادآور شد: با توجه به شرایط جوی حاکم، توصیه میشود شهروندان در ساعات اوج گرما نکات ایمنی و بهداشتی را رعایت کنند و کشاورزان و دامداران نیز در برنامهریزی فعالیتهای خود به موضوع افزایش دما و وزش بادهای مقطعی توجه ویژهای داشته باشند.
