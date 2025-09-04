پایداری هوای کرمانشاه تا اواسط هفته آینده

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی استان اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی و بررسی داده‌های هواشناسی، شرایط پایدار همچنان بر جو منطقه حاکم است و در بیشتر ساعات تا میانه هفته آینده آسمان استان کرمانشاه صاف خواهد بود. با این حال در برخی ساعات روز، وزش باد در نقاط مختلف استان رخ می‌دهد.

وی افزود: در ساعات امروز پنجشنبه تا صبح فردا جمعه، احتمال نفوذ غبار رقیق در نواحی مرزی استان وجود دارد که می‌تواند دید افقی را در این مناطق کاهش دهد، اما به طور کلی شرایط ناپایداری جدی در سطح استان پیش‌بینی نمی‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه همچنین خاطرنشان کرد: بررسی روند تغییرات دما نشان می‌دهد که تا روز دوشنبه هفته آینده متوسط دمای هوا در غالب نقاط استان تغییر محسوسی نخواهد داشت و نوسانات دمایی محدود خواهد بود.

زورآوند در ادامه گفت: شهرستان‌های سرپل‌ذهاب و قصرشیرین در گرم‌ترین شرایط دمایی استان قرار دارند و دمای هوای این دو شهرستان امروز به ۴۱ درجه سانتی‌گراد رسیده است. این وضعیت نشان می‌دهد که مناطق مرزی استان همچنان گرم‌ترین نقاط کرمانشاه در روزهای پیش‌رو خواهند بود.

وی تأکید کرد: با توجه به تداوم هوای صاف و گرمای نسبی در مناطق مختلف استان، شهروندان باید به توصیه‌های بهداشتی و محیط زیستی توجه ویژه داشته باشند و در ساعات اوج گرما از تردد و فعالیت‌های سنگین در فضای باز خودداری کنند.