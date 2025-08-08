خبرنگاران در خط مقدم روشنگری و جهاد تبیین هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی، در آیین گرامیداشت روز خبرنگار که عصر جمعه، ۱۷ مردادماه، در گلزار شهدای بیرجند برگزار شد، نقش خبرنگاران را در آگاهیبخشی جامعه و اقناع افکار عمومی «بیبدیل» دانست.
در این مراسم که با حضور جمعی از اصحاب رسانه استان همراه بود، استاندار و شرکتکنندگان با قرائت فاتحه، یاد شهید خبرنگار محمدرضا فرهادی، شهید ناصری همرزم شهید صارمی، و دیگر خبرنگاران فقید خراسان جنوبی را گرامی داشتند.
هاشمی با تبریک روز خبرنگار به فعالان این عرصه گفت: خبرنگاران در خط مقدم جبهه جهاد تبیین ایستادهاند و با قلم و تلاش خستگیناپذیر خود، در روشنگری و هدایت افکار عمومی نقش مؤثری ایفا میکنند.
وی با تأکید بر اینکه «قلم، نماد امانتداری و حقیقتگویی» است، خبرنگاران را «پل ارتباطی صادق میان مردم و مسئولان» معرفی کرد و افزود: قدردانی از تلاشهای این قشر وظیفهای همیشگی است و نباید تنها به یک روز در سال محدود شود.
استاندار همچنین با اشاره به شهادت هشت دیپلمات ایرانی در مزارشریف افغانستان و نام شهید محمود صارمی بهعنوان نماد روز خبرنگار، یادآور شد: نام و یاد شهیدان عرصه رسانه و همه کسانی که جان خود را در مسیر آگاهیبخشی نثار کردهاند، همواره باید در حافظه تاریخی این سرزمین زنده بماند.
