خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: حسن عرفانیان *: با نگاهی ژرف به ابعاد رسانه‌ای، تمدنی و مقاومت‌محور این حرکت میلیونی می‌توان اربعین را قطب‌نمایی برای معماری تمدن نوین اسلامی معرفی کرد.

در جهانی که رسانه‌های صهیونیستی حقیقت را وارونه جلوه می‌دهند، اربعین با زبان صداقت و گام‌های ساده میلیون‌ها زائر، روایت فتحی نو را آغاز کرده است.

اربعین دیگر فقط یک شعور جمعی مذهبی نیست؛ بلکه رسانه‌ای زنده و فراملی برای پایان دادن به امپراتوری دروغ غرب است.

زلزله در پارادایم‌های خبری؛ تولد رسانه‌ای بی‌همتا

ارزش خبری، سه ویژگی برجسته رسانه‌ای اربعین شامل این موارد هستند:

فراگیری بی‌نظیر: حضور بیش از ۲۱ میلیون زائر از ده‌ها کشور، اربعین را به بزرگ‌ترین تجمع انسانی عصر معاصر بدل کرده است.

شهرت جاودان: مکتب امام حسین (ع) به نماد جهانی عدالت‌خواهی و مقاومت در برابر ظلم تبدیل شده است.

روایتگری انسانی: هر زائر، خبرنگار جبهه حقیقت است؛ حامل صدای ملت‌های بیدار در برابر پروپاگاندای رسانه‌های استکباری.

قدرت نرم مقاومت؛ اربعین در جبهه منطقه‌ای

اربعین ۱۴۰۴ نماد وحدت منطقه‌ای در برابر توطئه‌های نرم دشمن است و حضور جوانان ایرانی با پرچم‌های یمن، فلسطین و حزب‌الله را سندی زنده از تولد دوباره «جهان مقاومت» در آغوش کربلا معرفی می‌کند.

ویژگی‌های منحصر به‌فرد رسانه‌ورزی اربعین منحصر به فرد است و باید آن را الگویی الهی و رهایی‌بخش دانست.

دیپلماسی اربعین: انقلاب مردمی بی‌نیاز از سفارتخانه‌ها و توافقنامه‌ها. اقتصاد اربعین: ترجیح خدمت بر سود و کرامت بر تجارت.

تمدن اربعین: مهندسی ذهن جهانی مقاومت با بازسازی معنا و رسانه.

اربعین را باید فریاد زد، نه روایت… تا خیمۀ نورِ حسین (ع) برای همیشه‌ی تاریخ، پرچم‌دارِ آزادگی بماند.

*پژوهشگر حوزه رسانه و تمدن اسلامی