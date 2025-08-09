  1. استانها
  2. همدان
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۵۰

برپایی ۸ موکب خدمت‌رسانی در کبودرآهنگ برای زائران اربعین حسینی

برپایی ۸ موکب خدمت‌رسانی در کبودرآهنگ برای زائران اربعین حسینی

همدان- مسئول ستاد مردمی اربعین کبودرآهنگ از برپایی هشت موکب خدمت‌رسانی در شهرستان کبودرآهنگ برای زائران اربعین حسینی خبر داد.

ابوالفضل جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ایام اربعین حسینی و حرکت زائران حسینی برای حضور در کربلای معلی در این ایام معنوی اظهار کرد: هم‌زمان با این ایام، شهرستان کبودرآهنگ همچون سال‌های گذشته با برپایی موکب‌های متعدد، میزبان زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خواهد بود.

مسئول ستاد مردمی اربعین شهرستان کبودرآهنگ افزود: امسال نیز ۸ موکب در نقاط مختلف شهرستان فعال شده‌اند تا خدمات متنوعی را به زائران ارائه دهند.

وی با بیان اینکه فعالیت این موکب‌ها از دهم مرداد آغاز شده و تا بیست و هفتم مرداد ادامه خواهد داشت. تصریح کرد: این موکب‌ها شامل، ۴ موکب مستقر در مسیر رفت زائران، سه موکب مستقر در مسیر برگشت و یک موکب ویژه در مسیر رفت و بازگشت زائران است.

جعفری خدمات ارائه‌شده توسط موکب‌ها را شامل، پذیرایی روزانه از حدود ۱۲ هزار نفر در قالب صبحانه، ناهار و شام، خدمات اسکان، امدادی، فرهنگی، بهداشتی و درمانی، توزیع بسته‌های فرهنگی به نیابت از شهدا و اهدای هدایا از سوی مردم کبودرآهنگ به کودکان عراقی است.

وی افزود: تمامی هزینه‌های این خدمات از سوی خیرین شهرستان تأمین می‌شود گفت: موکب ها مردمی است و ادارات مربوطه نیز در کمک‌های زیر ساختی هماهنگی‌های لازم را دارند.

جعفری با بیان اینکه علاوه بر موکب‌های اربعین، یک موکب دیگر نیز پس از ایام ۲۸ و ۲۹ صفر در شهر مشهد به مناسبت شهادت امام رضا (ع) فعال می‌شود گفت: این موکب به مدت یک هفته فعال خواهد بود و به زائران خدمت‌رسانی خواهد کرد. این موکب به‌عنوان تنها موکب شهرستان در مشهد، نقش مهمی در پذیرایی و خدمات‌رسانی ایفا می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: موکب‌های شهرستان کبودر آهنگ در مواقع بحرانی نیز در خدمت‌رسانی به مردم کشور نقش فعالی داشته‌اند

کد خبر 6554801

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها