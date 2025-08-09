ابوالفضل جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ایام اربعین حسینی و حرکت زائران حسینی برای حضور در کربلای معلی در این ایام معنوی اظهار کرد: همزمان با این ایام، شهرستان کبودرآهنگ همچون سالهای گذشته با برپایی موکبهای متعدد، میزبان زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خواهد بود.
مسئول ستاد مردمی اربعین شهرستان کبودرآهنگ افزود: امسال نیز ۸ موکب در نقاط مختلف شهرستان فعال شدهاند تا خدمات متنوعی را به زائران ارائه دهند.
وی با بیان اینکه فعالیت این موکبها از دهم مرداد آغاز شده و تا بیست و هفتم مرداد ادامه خواهد داشت. تصریح کرد: این موکبها شامل، ۴ موکب مستقر در مسیر رفت زائران، سه موکب مستقر در مسیر برگشت و یک موکب ویژه در مسیر رفت و بازگشت زائران است.
جعفری خدمات ارائهشده توسط موکبها را شامل، پذیرایی روزانه از حدود ۱۲ هزار نفر در قالب صبحانه، ناهار و شام، خدمات اسکان، امدادی، فرهنگی، بهداشتی و درمانی، توزیع بستههای فرهنگی به نیابت از شهدا و اهدای هدایا از سوی مردم کبودرآهنگ به کودکان عراقی است.
وی افزود: تمامی هزینههای این خدمات از سوی خیرین شهرستان تأمین میشود گفت: موکب ها مردمی است و ادارات مربوطه نیز در کمکهای زیر ساختی هماهنگیهای لازم را دارند.
جعفری با بیان اینکه علاوه بر موکبهای اربعین، یک موکب دیگر نیز پس از ایام ۲۸ و ۲۹ صفر در شهر مشهد به مناسبت شهادت امام رضا (ع) فعال میشود گفت: این موکب به مدت یک هفته فعال خواهد بود و به زائران خدمترسانی خواهد کرد. این موکب بهعنوان تنها موکب شهرستان در مشهد، نقش مهمی در پذیرایی و خدماترسانی ایفا میکند.
وی خاطرنشان کرد: موکبهای شهرستان کبودر آهنگ در مواقع بحرانی نیز در خدمترسانی به مردم کشور نقش فعالی داشتهاند
نظر شما