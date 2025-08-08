خبرنگاران نخبگان جامعه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، آرش زرهتن لهونی شامگاه جمعه به مناسبت روز خبرنگار با حضور در خانه مطبوعات سنندج، با اعضای هیأتمدیره، رؤسای انجمن صنفی نشریات محلی و ورزشینویسان استان دیدار و گفتوگو کرد.
وی در این نشست ضمن تبریک روز خبرنگار اظهار داشت: در همه جوامع، خبرنگاران از نخبگان محسوب میشوند و در استان ما نیز این قشر از افراد سرآمد و متخصص تشکیل شده است.
استاندار کردستان با بیان اینکه خانه مطبوعات، خانه همه اهالی رسانه است، افزود: اعضای هیأتمدیره این خانه در این نشست، نکات کارشناسی و پیشنهادات سازندهای برای بهبود وضعیت حوزه رسانه ارائه کردند.
لهونی از خبرنگاران خواست راهکارهای عملی برای ارتقای شرایط معیشتی و مالی این قشر ارائه دهند و بر ضرورت تشکیل کارگروه رسانهای در استان تأکید کرد.
به گفته وی، این کارگروه میتواند بهصورت تخصصی مسائل حوزه رسانه را بررسی و حمایتهای لازم را فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد: مشکلات معیشتی اهالی رسانه دغدغه جدی ماست و باید به دنبال راهکارهای اجرایی برای بهبود وضعیت مالی خبرنگاران و عکاسان باشیم.
نظر شما