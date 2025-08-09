حجت‌الاسلام علی بدرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ابعاد تربیتی راهپیمایی اربعین گفت: اربعین تنها یک حرکت عبادی نیست، بلکه میعادگاه پرورش فضائل اخلاقی همچون خدمت‌گذاری، امانت‌داری و ایثار است.

وی با بیان اینکه این فرهنگ می‌تواند به کل جامعه اسلامی سرایت کند، ادامه داد: اگر این روحیه خدمت‌گذاری و فداکاری را به زندگی روزمره خود بیاوریم، بسیاری از مشکلات اجتماعی و اخلاقی ما حل خواهد شد چرا که اربعین فقط مسیر نجف تا کربلا نیست، مسیر انسان‌سازی است.

امام جمعه موقت ساوه با تأکید بر نقش اخلاقی و اجتماعی پیاده‌روی اربعین گفت: روح خدمت‌گذاری، امانت‌داری و ایثار از امتیازات بارز این حرکت عظیم است که آن را از سایر تجمعات انسانی متمایز می‌سازد.

وی با اشاره به تلاش شبانه‌روزی موکب‌داران، مردم عراق و هزاران داوطلب ایرانی برای خدمت به زائران حسینی افزود: در هیچ نقطه‌ای از جهان نمی‌توان چنین خلوصی در خدمت به انسان‌ها یافت، این خادمان بدون چشم‌داشت، با عشق به امام حسین (ع) از جان و مال خود می‌گذرند و این یعنی ایثار واقعی است.

امام جمعه موقت ساوه همچنین تأکید کرد: امانت‌داری و رعایت حقوق دیگران از ویژگی‌های بارز زائران در این مسیر است، همه چیز در اربعین بر پایه اعتماد، احترام و مهربانی می‌چرخد و این همان چیزی است که اسلام به دنبال آن است.

حجت الاسلام بدرخانی بیان کرد: اربعین، جلوه‌ای از جامعه مهدوی است، جامعه‌ای که در آن اخلاق، ایثار، محبت و خدمت به دیگران محور اصلی تعاملات است و باید این الگو را حفظ و به نسل‌های آینده منتقل کنیم.