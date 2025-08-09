  1. بین الملل
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۵:۳۶

کشته شدن مظنون حادثه تیراندازی در دانشگاه «ایموری» آتلانتا

یک رسانه آمریکایی از کشته شدن مظنون حادثه تیراندازی در اطراف دانشگاه «ایموری» آتلانتا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد: مظنونی که در جریان حادثه تیراندازی در حوالی دانشگاه «ایموری» در شهر آتلانتا ایالت جورجیا بازداشت شده بود؛ کشته شد.

شبکه خبری سی‌ان‌ان نیز به نقل از پلیس آتلانتا اعلام کرد: گمان می‌رود که تیراندازی به سوی نیروهای اجرای قانون و احتمالاً مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها (CDC) صورت گرفته است.

همچنین یک مقام مسئول در شهر آتلانتا در گفت‌وگو با شبکه سی‌ان‌ان اعلام کرد: پلیس بر اساس فرضیه‌ای عمل می‌کند که مظنون، بیماری خود را به واکسن کووید -۱۹ نسبت داده است.

