مقام اسرائیلی: تصمیم برای اشغال غزه، مساوی با اعدام اسیران ماست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، رسانه‌های اسرائیلی به نقل از یائیر گولان، رئیس حزب «دموکرات‌» اسرائیل گزارش دادند که تصمیم کابینه امنیتی اسرائیل «حکم اعدام» برای اسیران اسرائیلی و «فاجعه‌ای برای نسل‌های آینده» است.

همچنین، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک مقام پیشین اسرائیلی گزارش داد که تصمیم دولت تل آویو برای تشدید جنگ، نگرانی ارتش را برانگیخته است، چرا که ممکن است جان اسیران اسرائیلی را به خطر بیندازد.

این روزنامه به نقل از گادی شامنی، ژنرال بازنشسته ارتش اسرائیل، آورده است که طرح کنترل کامل بر غزه اسیران اسرائیلی را آزاد نخواهد کرد.

وی گفت: این طرح نه به شکست حماس می‌انجامد و نه موجب خلع سلاح آن خواهد شد.

شامنی تصریح کرد: اجرای این تصمیم، رنج خانواده‌ها را افزایش داده و به جایگاه بین‌المللی اسرائیل آسیب می‌زند.

وی گفت: این اقدام اقتصاد اسرائیل را تضعیف و بحران بی‌اعتمادی بین دولت و ارتش را تشدید می‌کند.

شامنی ادامه داد: حمله مجدد به شهر غزه تغییر اساسی در نفوذ یا موضع حماس در مذاکرات ایجاد نخواهد کرد.

وی اضافه کرد: برای ایجاد یک مدیریت نظامی مؤثر و تضعیف حماس سال‌ها زمان نیاز است.

شامنی افزود: اسرائیل منابع کافی برای اشغال طولانی‌مدت غزه را در اختیار ندارد.

وی در پایان هشدار داد: هنوز اجماعی وجود ندارد که آیا فشار نظامی می‌تواند به آزادی اسیران اسرائیلی منجر شود یا خیر.