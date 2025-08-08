نشست اضطراری شورای امنیت درباره غزه به تعویق افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، چند دیپلمات به این شبکه خبری گفته اند که نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره طرح‌های اسرائیل در غزه به یکشنبه موکول شده است.

دیروز جمعه بود که منابع دیپلماتیک به شبکه تلویزیونی الجزیره گفته بودند که شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز شنبه، برای بررسی طرح اسرائیل درباره اشغال نوار غزه جلسه اضطراری برگزار خواهد کرد.

این منابع همچنین اعلام کردند که روسیه، چین، سومالی و الجزایر از تشکیل جلسه فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی طرح‌های اسرائیل برای تصرف نوار غزه حمایت کرده‌اند.

انگلیس، دانمارک، فرانسه، یونان و اسلوونی هم درخواست رسمی برای تشکیل جلسه فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بحث درباره طرح اسرائیل برای اشغال نوار غزه ارائه کرده‌اند.

این حمایت‌ها از تشکیل نشست شورای امنیت در بحبوحه تلاش‌های فزاینده بین‌المللی برای پاسخ به تشدید تنش‌ها توسط اسرائیل صورت می‌گیرد.

پیشتر نیز نماینده تشکیلات خودگردان فلسطین در سازمان ملل متحد اعلام کرده بود که چندین کشور به زودی درخواست برگزاری جلسه شورای امنیت درباره غزه را خواستار می‌شوند.

«ریاض منصور» ضمن اعلام این خبر افزود که باید در زودترین زمان ممکن برای جلوگیری از اشغال شهر غزه توسط رژیم صهیونیستی کاری کرد.

وی تأکید کرد: کابینه اسرائیل به رهبری نتانیاهو برای اجرای طرح خباثت آلودی در غزه تلاش می‌کند.

آنچه که فعلاً باید انجام داد، برقراری صلح و غذا دادن به فلسطینیان در غزه است نه قتل عام آنان.

ما در مقابل یک لحظه حساسی قرار داریم و نباید جنگ در غزه ادامه یابد.